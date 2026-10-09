Google Cloud anunció el 8 de octubre que llevará su asistente de inteligencia artificial (AI) a la era agéntica, con el lanzamiento de un agente Gemini unificado, capaz no solo de responder preguntas, sino también de realizar tareas en nombre del usuario, todo desde una única interfaz.

“Hoy, Gemini se convierte en un agente. Le das objetivos, no solo instrucciones. Planifica el trabajo, usa habilidades y herramientas personalizadas, se conecta a tus sistemas y devuelve algo terminado”, afirmó su CEO global, Thomas Kurian, durante la conferencia Google at Work 2026.

El agente Gemini surge en un momento en que las herramientas de AI están evolucionando más allá de las simples experiencias conversacionales para convertirse en sistemas capaces de asumir la responsabilidad de tareas asignadas, generar código, programar reuniones, gestionar viajes y agendas, entre otras funciones.

También se produce tras el auge de agentes dirigidos al consumidor —como Muse de Meta y aquellos que operan a través de mensajería, como Instinct, entre otros— y el reciente lanzamiento de Dots en ChatGPT.

El agente Gemini se liberará primero para empresas

La compañía tiene buenas perspectivas para lograr escalar sus iniciativas de agentes. En el arranque de la conferencia, el CEO de Google, Sundar Pichai, aseguró que “tenemos 1,000 millones de usuarios ahora en la aplicación Gemini y estamos viendo un cambio claro: no solo le están pidiendo que sepa cosas, están usándole para hacer tareas”.

Pichai destacó que casi 90% de las empresas de la lista Fortune 100 utilizan ya Gemini Enterprise en sus operaciones.

Dada la adopción de Gemini en el ámbito corporativo, Google se centrará inicialmente en llevar este agente Gemini a las empresas antes de lanzarlo posteriormente para los consumidores.

De acuerdo con Pichai, esto permitirá a la compañía resolver los “desafíos más complejos en materia de seguridad, escalabilidad y rendimiento” que conlleva el lanzamiento de agentes tan potentes.

Kurian explicó que el nuevo agente Gemini puede trabajar en toda la empresa. “Cuando el trabajo se vuelve más grande y complejo de lo que un solo agente puede realizar, puede crear dinámicamente un equipo de agentes, asignar tareas a cada uno de ellos, enviarles mensajes directamente y coordinarlos hasta que se complete el trabajo”.

El agente Gemini puede conectarse a los datos y sistemas de la empresa, como Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Jira, Confluence, Git, BigQuery, Databricks, Postgres, Snowflake y otros.

Las solicitudes pueden incluir archivos adjuntos, carpetas u otros proyectos diseñados para flujos de trabajo específicos, como aquellos que combinan archivos y habilidades.

Por defecto, la AI seleccionará el modelo más adecuado para completar la tarea, aunque los usuarios también podrán intervenir para elegir el modelo, incluidos los de terceros, empezando por los modelos Claude de Anthropic. Google indicó que, en el futuro, ampliará las opciones de selección para incluir modelos de código abierto y otros modelos privados.

También puede conectarse y operar de forma segura con cualquier servidor basado en el protocolo MCP (Model Context Protocol), ya sea dentro o fuera de la red corporativa.

Los usuarios pueden supervisar la actividad de Gemini a través de una interfaz estilo “bandeja de entrada de tareas”, donde pueden visualizar su proceso de razonamiento, la delegación de tareas a subagentes, la carga de habilidades especiales y código, así como el progreso de las operaciones.

Cabe destacar que la AI contará con su propia cuenta de Workspace, actuando como un compañero de trabajo más. Esto implica que dispone de su propia dirección de correo electrónico y su propio contexto, según indicó Google. El agente Gemini conoce la estructura de equipos de la empresa, las zonas horarias de los empleados, los flujos de aprobación, las agendas individuales y otra información relevante. Los usuarios pueden interactuar con el agente mencionándolo, enviándole correos, compartiendo contenido con él o incluyéndolo en chats grupales. Al ejecutar acciones, el sistema genera un registro de auditoría vinculado al agente, en lugar de a una persona física.

El agente Gemini será accesible desde dispositivos móviles iOS y Android, equipos de escritorio Windows y Mac, la interfaz de línea de comandos, Google Workspace, Microsoft 365, ServiceNow y Slack.

Entre las empresas que probaron el agente en sus fases iniciales se encuentran la marca de ropa deportiva On, Shopify y PayPal; asimismo, se señaló que la cartera de clientes de Gemini Enterprise incluye grandes compañías como BNP Paribas, Bradesco, Merck, Orange España, Santee Cooper, SOMPO, Ulta Beauty y Wesfarmers.

Google afirmó que las nuevas opciones de gasto flexible —que incluyen la orquestación de múltiples modelos, el enrutamiento inteligente y los límites de gasto en tiempo real— ayudarán a las empresas a controlar mejor los costos asociados a la AI empresarial.