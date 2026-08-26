Inauguran Anáhuac LABS, espacio para jóvenes profesionales

A tres años de anunciar el proyecto, se inauguró Anáhuac LABS, clúster universitario de innovación tecnológica en donde los ingenieros en formación de esta institución adquirirán conocimientos prácticos y habilidades de 39 tecnologías emergentes que los preparen para el mercado laboral.

Con una inversión de $450 millones de pesos en una construcción de 8,342 metros cuadrados, este nuevo ecosistema tiene enfoque especial en áreas de conocimiento como Ingeniería industrial 5.0, ciencia de datos, mecatrónica avanzada, aeroespacial, ingeniería biomédica y sostenibilidad ambiental, entre otras.

La operación de Anáhuac LABS se basa en seis ejes estratégicos: Nodos tecnológicos interdisciplinarios; infraestructura de última generación; innovación activa en el ecosistema empresarial mediante alianzas con firmas internacionales; formación integral orientada por el ADN Anáhuac y el sentido ético; talento docente comprometido como guía de la innovación; y experiencias Hands-On globales basadas en la resolución de problemas en escenarios reales.

Durante la inauguración del espacio, el rector de la Universidad Anáhuac México, Cipriano Sánchez, legionario de Cristo, indicó que el concepto Anáhuac 5.0 es un ecosistema con tres vocaciones: Formar a los estudiantes, vincularlos con la industria e impulsar la investigación propia para adquirir nuevos conocimientos.

A su vez, Anáhuac LABS está impulsado por la visión institucional que coloca a la persona en el centro del desarrollo tecnológico, posiciona a los docentes como mentores y catalizadores de cambio y a los estudiantes como creadores activos de soluciones con impacto ético, social e industrial desde etapas tempranas de su carrera.

Espacio para desarrollar nuevas competencias

El rector de la institución afirmó que Anáhuac LABS no se inauguró obedeciendo a una moda, ni por inercia institucional, sino porque el tiempo lo exige con urgencia.

Al respecto, citó que el reporte Futuro del empleo 2025, publicado por el Foro Económico Mundial, estima que 39% de las competencias actuales de los trabajadores se transformarán o quedarán obsoletas en el año 2030, y que 59 de cada 100 trabajadores van a necesitar una capacitación o una reconversión de habilidades.

“Hay una urgencia que nos toca como país, es el hecho de que solo una de las 10 carreras que son más elegidas por los jóvenes pertenece al área de ingeniería. Si no logramos que más hombres y mujeres mexicanos opten por alguna ingeniería como un camino profesional, difícilmente podremos hablar de un México que sea competitivo, innovador y esté preparado para el futuro”, afirmó.

Con la premisa de que formar ingenieros no consiste en enseñarles lo que ya se sabe que funciona, sino en prepararlos para enfrentar lo que todavía no se conoce, Sánchez dijo que se consultó a empresas aliadas como Siemens, Ford, Grupo Gigante y Huawei para encontrar qué competencias necesita hoy un ingeniero, incluirlas en la currícula y fomentar su desarrollo, “porque la universidad tiene que ser fuente de encuentro, reflexión y anticipación”.

Interoperabilidad en acción

En la fase inicial, Anáhuac LABS fomenta la interacción colaborativa de tres proyectos de investigación aplicada:

Materiales avanzados, donde investigadores y estudiantes transforman el conocimiento teórico en innovación tangible; investigan semiconductores y desarrollan patentes orientadas a impulsar nuevas industrias

donde investigadores y estudiantes transforman el conocimiento teórico en innovación tangible; investigan semiconductores y desarrollan patentes orientadas a impulsar nuevas industrias Robótica autónoma, en este, los alumnos aplican conceptos de precisión y automatización para diseñar robots capaces de responder a requerimientos complejos de manufactura e industria global

en este, los alumnos aplican conceptos de precisión y automatización para diseñar robots capaces de responder a requerimientos complejos de manufactura e industria global Ingeniería química y simulación de procesos, en el que la comunidad académica aplica herramientas de modelado virtual para crear soluciones útiles en biorefinerías, gestión sustentable del agua, reciclaje avanzado y recuperación energética en el marco de la economía circular

A propósito de inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés), Marco Antonio Paz, director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac México, dijo que se trabajará con diferentes modelos de lenguaje en el clúster y también se planea desarrollar aplicaciones propias.

Aunque la universidad tiene relaciones académicas con proveedores como Google y Microsoft, Anáhuac LABS no se limitará a alguna tecnología.

El académico se refirió a una futura aproximación de la AI física, donde el software percibe su entorno para actuar con vehículos o robots. En este aspecto es necesario combinar algoritmos con sistemas que integran sensores y microprocesadores, por ello el laboratorio de AI forma parte de un nodo interdisciplinario con especialistas en electrónica y mecatrónica.

Ingeniería con enfoque humano

En su discurso, el rector recordó la Encíclica Magnificat Humanitas, del Papa León XIV, dedicada a la custodia de la persona humana en tiempos de AI: “La técnica nunca debe entenderse como una fuerza ajena o enemiga del ser humano, sino como algo vinculado a la autonomía y libertad del hombre. ‘Ingeniar’ no es traicionar lo humano, es ejercer lo humano en una de sus formas más nobles”.

Incluso, sugirió grabar la frase a la entrada de los 52 laboratorios de Anáhuac LABS, “porque lo que aquí se construye llevará literalmente el rostro de quienes se comiencen a formar entre esas paredes, de nuestros queridos docentes, investigadores, coordinadores y de todos aquellos que desde aquí estarán forjando la nueva ingeniería”.

El origen de Anáhuac LABS

Previo al corte de listón, Alfonso Salem, presidente de Inmobiliaria Carso, destacó que “el corazón de este proyecto es su capacidad para integrar el aprendizaje práctico, la investigación aplicada al emprendimiento y la transferencia de tecnología. Anáhuac LABS es la semilla que proyectará alumnos de alto rendimiento y desempeño, con un gran impacto en la sociedad y en México”.

Salem también expresó su agradecimiento in memoriam a Alfredo “Tito” Elías, quien fuera gran promotor de este clúster y cuya familia estuvo presente en la inauguración.

El 28 de enero de este año se hizo el Open Day Tour del espacio que ahora se inauguró oficialmente para que la comunidad de la institución conociera los alcances que se esperan del ecosistema.

Durante la inauguración también se mencionó a Carlos Peralta, presidente y director de Grupo IUSA, quien ha sido otro gran promotor de Anáhuac LABS.

“En el diseño de estos laboratorios no hay paredes que encierran, sino vidrios que abren espacios para mirar lo que otros están haciendo y, por supuesto, aprender de ellos”: Cipriano Sánchez. FOTO: Maricela Ochoa

Cabe recordar que en 2024, cuando se colocó la primera piedra de Anáhuac LABS, se mencionó que este espacio buscaría formar alianzas innovadoras de largo plazo en donde se involucrara conocimiento, tecnología, equipamiento, así como el diseño de prácticas formativas con personal especializado para el apoyo a la docencia en las nuevas tecnologías y la evaluación para mantener la vanguardia.