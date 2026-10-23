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LAS MÁS INNOVADORAS

Proyectos de AI dominan el listado de ‘Las más innovadoras’ 2026

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Hey Banco, Alcon Laboratorios y Volaris Airlines, los primeros tres lugares del sector privado, mientras que el ISSSTE, la FGE de Guanajuato y el SATEG, los del sector público.

Publicado el 23 oct 2026
Ganadores del ranking Las más innovadoras 2026 de Netmedia sostienen su estatuilla durante la ceremonia de premiación.
Los galardonados del ranking Las más innovadoras 2026 celebran con sus estatuillas al finalizar la ceremonia en la Ciudad de México. Crédito: Moises Triana (IT Masters Mag)
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Puntos clave

  • Netmedia publicó la 26ª edición de Las más innovadoras (22 oct 2026) con 50 proyectos; ganadores: privado Hey Banco, público ISSSTE.
  • inteligencia artificial domina 2026; destacan GenAI y agéntica, primera en privado; en público destaca junto a nube y analítica.
  • 110 postulaciones revisadas por dos comités con supervisión de PwC; otorgaron siete menciones especiales (ej. HDI Seguros) y reconocimientos.
Resumen generado por IA

Netmedia —casa editorial de este sitio— dio a conocer la vigésima sexta edición de su ranking anual Las más innovadoras.

En el sector privado, el ranking lo encabezan Hey Banco (primer lugar), Alcon Laboratorios (segundo) y Volaris Airlines (tercero), mientras que en el público aparecen —en el mismo orden— el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato y el Servicio de Administración Tributaria de Guanajuato (SATEG).

Integrado por 50 proyectos ganadores del sector privado y del público, el listado 2026 fue dado a conocer el 22 de octubre durante la ceremonia de premiación presencial en la Ciudad de México.

Mónica Mistretta, directora general de Netmedia, señaló que, en un entorno en el que la inteligencia artificial (AI), en sus vertientes generativa (GenAI) y agéntica, concentra buena parte de la atención, destacan las organizaciones que encuentran formas distintas de aprovechar estas y otras tecnologías más maduras para resolver problemas y optimizar el negocio.

“La innovación tecnológica está en lo que cada organización hace con la tecnología: las preguntas que se atreve a plantear, los problemas que decide resolver y los modelos de negocio que se anima a transformar. Después de 26 ediciones, Las más innovadoras sigue buscando precisamente eso: no quién incorpora primero una tecnología, sino quién encuentra una manera distinta de generar valor con ella”, afirmó.

El ranking ha reconocido desde el 2000, de forma ininterrumpida, la innovación en el uso de tecnologías de la información en proyectos empresariales, sociales o ciudadanos en el país.

Como cada año, los ganadores debieron demostrar el uso innovador de herramientas o soluciones IT que permitieron a sus organizaciones crear nuevas fuentes de ingresos, mejorar procesos de negocios o incrementar la satisfacción de sus clientes o ciudadanos.

Inteligencia artificial lidera los proyectos de 2026

De acuerdo con el análisis de Netmedia Research, la división de investigación de mercado del grupo editorial, la AI es la tecnología más implementada entre un el total de proyectos.

Entre las organizaciones del sector privado ocupa el primer lugar, mientras que en el público aparece en segundo lugar junto con el cómputo en la nube y debajo de la analítica de datos.

Si bien la AI y sus vertientes no son completamente equivalentes ni excluyentes, los proyectos de inteligencia artificial agéntica se identifican principalmente en el sector privado, mientras que en ambos bandos hay iniciativas de GenAI.

Las estadísticas generales sobre el uso de tecnología e inversiones realizadas pueden encontrarse en este dashboard interactivo.

Jurado, metodología y menciones especiales

Para la elección de los ganadores, se conformaron dos comités de evaluación, uno para cada sector, que revisaron de forma separada las más de 110 postulaciones válidas recibidas entre el 1 de junio y el 4 de septiembre de 2026. El proceso completo fue analizado y supervisado por la prestigiosa firma PwC.

Dichos comités estuvieron compuestos por Pablo Corona, de NYCE; Juan Alonso Esquerra, del IMSS, Joel Urrutia, del STJ de Jalisco; Carlos Zozaya, de Grupo Bal, y

Rafael Sánchez para el análisis del sector privado, y por Flor Argumedo, de Grupo La Comer; Claudia Galindo, del Tecnológico de Monterrey; Mario Díaz, de Tiendas 3B, y Luis Arturo Martínez, de Colgate Palmolive, para el sector público. Además, para ambos listados se contó con el apoyo de Juan Octavio Pavón y Víctor Núñez, experimentados líderes IT.

Además de la elección de los primeros lugares, los comités decidieron otorgar siete menciones especiales a proyectos cuyo enfoque o motivación destacan:

  • Mención a la AI de vanguardia: HDI Seguros
  • Mención a la creatividad tecnológica: Comercial City Fresko
  • Mención a la innovación operativa: Impulso y Valores Trayecto
  • Mención a la movilidad: Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes
  • Mención a la eficiencia gubernamental: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco
  • Mención a la atención ciudadana: Municipio de Aguascalientes
  • Mención a la transformación a gran escala: Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

En la ceremonia también se reconoció la innovación continua de cuatro organizaciones: Grupo Wendy, que cumplió 10 años apareciendo en el ranking, así como el SATEG, la FGE de Guanajuato y Arbomex, que sumaron cinco.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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Equipo editorial IT Masters Mag
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