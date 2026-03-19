Manus libera agente de AI en laptops para competir con OpenClaw

Manus lanzó el pasado 16 de marzo una nueva aplicación de escritorio que permite instalar su agente de AI directamente en laptops y así competir directamente con OpenClaw en el ámbito de la inteligencia artificial (AI) agéntica.

Recientemente adquirida por Meta, la startup de AI asegura que su aplicación Manus Desktop permite a su agente leer, analizar y editar archivos, así como ejecutar o controlar aplicaciones en el equipo mediante una función llamada “My Computer”.

En una publicación de blog, la compañía dijo que mantendrá a los usuarios “en pleno control” al requerir aprobación explícita antes de ejecutar tareas. Estas opciones incluyen “Permitir una vez” para revisión individual o “Permitir siempre” para acciones recurrentes y de confianza, indicó.

Por ejemplo, la compañía afirmó que los usuarios pueden indicarle a Manus que organice miles de imágenes internas en su disco duro. Además de la gestión de archivos, My Computer también es compatible con herramientas de desarrollo y puede crear una aplicación en cuestión de minutos.

Estas capacidades se sumarán a las ya existentes de Manus, que incluyen la integración con servicios como Google Calendar, Gmail y diversas plataformas de terceros.

El agente de propósito general de la compañía, capaz de ejecutar tareas complejas de varios pasos, operaba anteriormente de forma exclusiva en la nube y se accedía a él normalmente a través de una interfaz web.

OpenClaw, el rival a vencer

La versión de escritorio acerca los agentes de Meta y Manus a OpenClaw, un agente de AI de código abierto que también se descarga en los dispositivos locales de los usuarios. Su popularidad ha contribuido a generar un gran interés por la AI agéntica.

OpenClaw fue fundada a finales del año pasado por el desarrollador de software austriaco Peter Steinberger, quien fue contratado recientemente por OpenAI, creador de ChatGPT, y uno de los principales competidores de Meta en el campo de la AI.

A diferencia de OpenClaw, que es gratuito y de código abierto bajo una licencia MIT, Manus es principalmente un servicio de suscripción de pago.

El reto, la ciberseguridad

Si bien estas capacidades de la inteligencia artificial generativa (GenAI por su acrónimo en inglés) son muy prometedoras, los expertos también han señalado posibles problemas de seguridad y privacidad al otorgar permisos de acceso a dispositivos locales a agentes de AI, como los de OpenClaw.

De acuerdo con la herramienta de prevención de pérdida de datos Cyberhaven, 39.7% de todos los movimientos de datos hacia herramientas de AI —incluyendo agentes— involucra datos sensibles como propiedad intelectual, datos de clientes o estrategias de negocio.

Esta vulnerabilidad se presenta en un contexto de adopción acelerada, ya que el reporte “The State of AI Agents in Enterprise: Q1 2026” publicado por Lyzr, indica quE 62% de las empresas ya están explorando o han implementado agentes de AI de forma activa.

Sin embargo, el mismo estudio aclara que hay una brecha importante: solo 32% ha logrado mover esos agentes de la fase de piloto a producción total.

China investiga la operación Manus-Meta

Meta anunció el 29 de diciembre de 2025 la adquisición de la startup de AI, Manus, con el objetivo de expandir sus capacidades de AI e integrar la tecnología de agentes autónomos de Manus en los productos de sus plataformas, incluido el asistente Meta AI.

Manus se fundó en China antes de trasladar su sede a Singapur. Según informes, las autoridades chinas han estado investigando la adquisición de $2,000 millones por posibles violaciones de los controles tecnológicos.

Un portavoz de Meta dijo al sitio CNBC que su adquisición “cumplió plenamente con la legislación aplicable” y que el equipo prevé “una resolución adecuada de la investigación”.

«El excepcional equipo de Manus está ahora plenamente integrado en Meta, gestionando, mejorando y expandiendo el servicio de Manus, y seguirá poniéndolo a disposición de los millones de personas que lo disfrutan», añadió.