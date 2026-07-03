Microsoft destinará $2,500 mdd y 6,000 empleados a su nueva unidad de implementación de AI

Microsoft invertirá $2,500 millones de dólares (mdd) en un nuevo grupo dedicado a ayudar a los clientes con la implementación de inteligencia artificial (AI), convirtiéndose así en la última empresa tecnológica en destinar importantes recursos para ayudar a las empresas a comprender y adoptar las tecnologías emergentes de AI.

Con esta nueva iniciativa, denominada Microsoft Frontier Company, el proveedor de software anunció el 2 de julio en un comunicado que 6,000 empleados trabajarán integrados con los clientes, en una práctica conocida como ingeniería de despliegue en campo (FDE, por sus siglas en inglés).

La división contará con FDE de Microsoft, consultores técnicos, personal de soporte y vendedores con experiencia en sectores específicos. Rodrigo Kede Lima, quien ha estado al frente del negocio de Microsoft en Asia, será su presidente.

El anuncio se produce dos días después de que su rival en la nube, Amazon, anunciara una inversión de $1,000 mdd en una iniciativa FDE para apoyar proyectos de AI de ritmo acelerado.

Los laboratorios líderes en AI, Anthropic y OpenAI, establecieron grupos FDE en mayo pasado, asociándose con firmas de capital privado, bancos y consultoras.

Al igual que otras empresas tecnológicas, Microsoft ha invertido decenas de miles de millones de dólares en la construcción de centros de datos que ejecutan modelos de GenAI. Microsoft también ha lanzado diversos servicios de AI, con resultados dispares.

El asistente de AI Microsoft 365 Copilot aún no ha logrado una presencia generalizada en el mundo empresarial, y el agente de codificación GitHub Copilot ha perdido cuota de mercado frente a nuevos competidores.

Las acciones de Microsoft han caído 21% este año, el peor desempeño entre las grandes tecnológicas. Una de las preocupaciones en Wall Street es que los modelos de AI que generan código rápidamente podrían representar una amenaza para las empresas de software consolidadas.

A principios de este año, Accenture y EY anunciaron sus planes de aliarse con Microsoft en programas de ingenieros de campo centrados en inteligencia artificial.

En comparación con Palantir, Microsoft admite “más modelos, más conectores de datos y más integraciones con sistemas abiertos de registro”, afirmó Althoff.

Microsoft lleva años ofreciendo servicios de soporte e implementación a sus clientes. La compañía generó unos $2,100 mdd en ingresos por servicios empresariales y para socios en el trimestre que concluyó en marzo, un 2.5% más que el año anterior.