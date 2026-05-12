Wizeline anunció el pasado 6 de mayo que su nueva CEO es Inés Casares, quien se desempeñaba como directora de Servicios (CSO) desde hace casi dos años. Ahora es una de las pocas mujeres a nivel global al frente de una empresa tecnológica.

Casares sustituyó al también argentino Andrés Angelani, quien en abril pasado cumplió dos años al frente de la empresa de origen mexicano-estadounidense especializada en ingeniería de software con inteligencia artificial (AI) y de quien se desconocen sus próximos proyectos.

“Conozco a Inés desde hace más de 20 años. Y, durante los últimos dos, ha sido una de mis colaboradoras más cercanas para hacer realidad la estrategia de Wizeline, evolucionar nuestras capacidades y posicionar a la empresa de cara a lo que está por venir”, publicó Angelani en su cuenta de LinkedIn.

La compañía detalló en un comunicado que el equipo ejecutivo más amplio permanece intacto y totalmente comprometido. Angelani detalló en el boletín que su sucesora “es exactamente lo que Wizeline necesita ahora mismo. Ella conoce este negocio, a los clientes y sabe lo que se necesita para ganar. La empresa está en las mejores manos posibles”.

Sobre Angelani, Wizeline señaló que durante su gestión fortaleció la estrategia de mercado, agudizando sus capacidades técnicas y preparando el escenario para la siguiente fase de crecimiento. “Estoy realmente emocionada y preparada”, dijo Casares.

Liderazgo femenino en la industria tecnológica global

La CEO de Wizeline se suma a una corta lista de mujeres que dirigen a nivel global empresas tecnológicas como Adaire Fox-Martín (Equinix), Lisa Su (AMD), Melanie Perkins (Canva), Julie Sweet (Accenture) o la mexicana Blanca Treviño (Softtek), quien dejará el cargo en septiembre próximo.

En América Latina, entre las líderes femeninas al frente de franquicias tecnológicas figuran Paula Bárcenas (TilTok), Karen Scarpetta (Tesla) o Catalina Martínez (Nu), mientras que en México están Maribel Dos Santos (Oracle), Paola Becerra (SAP), Daniela Menéndez (Palo Alto), Teresa Gutiérrez (Tesla) o Adriana Armas (Dynatrace).

De acuerdo con McKinsey, 29% de los puestos directivos en el sector tecnológico a nivel global están ocupados por mujeres, mientras que 26.7% de la fuerza laboral en la industria IT en el mundo es femenina, según Deloitte.

Trayectoria de Inés Casares en el sector IT

Con más de 20 años de experiencia en servicios y consultoría IT, Casares ha ocupado puestos de liderazgo en Cognizant, Cognizant Softvision y Globant. Como CSO de Wizeline —explicó la compañía— construyó y dirigió una de las funciones más expansivas de la empresa, supervisando la estrategia de AI, las soluciones, las prácticas y la fuerza laboral.

“He tenido el privilegio de trabajar junto a este equipo cada día, viendo el talento, la pasión y la creatividad de nuestra gente, la fortaleza de nuestra cartera de clientes y nuestra capacidad para evolucionar antes que el mercado y ofrecer una transformación real. Esa es una combinación rara”, comentó Casares.

Fundada en 2014, con origen en Guadalajara (México) y sede operativa en San Francisco, (Estados Unidos), Wizeline tiene presencia en 11 países con más de 100 clientes y 2,000 empleados.

Su fundador y mayor accionista individual, Bismarck Lepe, también publicó en LinkedIn que Wizeline inicia “un nuevo y emocionante capítulo al anunciar a Inés Casares como nuestra nueva CEO. Ella se encuentra en una posición inigualable para guiarnos hacia el futuro”.

El futuro de Wizeline: Estrategia de AI y capacitación

La compañía aseguró que su nueva directora general también se enfocará en asegurar que su personal crezca tan rápido como la industria. Wizeline se asoció en marzo de 2026 con la plataforma de aprendizaje en línea centrada en AI, ciencia de datos e ingeniería de datos, DataCamp, para brindar a sus colaboradores un entorno de capacitación.

“Estamos viviendo uno de los cambios más trascendentales en la historia de la tecnología”, señaló Casares al tiempo que apuntó que como empresa de servicios nativa de AI, “no estamos poniéndonos al día con este momento. Lo estamos liderando y estoy decidida a asegurarme que nuestros clientes experimenten y se beneficien del valor total de esa diferencia”.