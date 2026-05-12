Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Wizeline nombra a Inés Casares como su nueva CEO

Home Inteligencia Artificial
Dirección copiada

Con más de 20 años de experiencia en servicios y consultoría IT, ha ocupado puestos de liderazgo en Cognizant, Softvision y Globant. Ahora es de las pocas mujeres que lideran una tecnológica.

Publicado el 12 may 2026
Inés Casares, nueva CEO de Wizeline, empresa líder en ingeniería de software con inteligencia artificial.
Casares: “A nuestros clientes se les pide que se transformen, no de forma incremental, sino fundamental. Para eso existe Wizeline”. Crédito: Wizeline

Puntos clave

  • Wizeline nombró a Inés Casares como nueva CEO; fue CSO y reemplaza a Andrés Angelani.
  • Con más de 20 años en IT, Inés Casares dirigió estrategia, soluciones y prácticas de AI; la firma tiene presencia en 11 países y 2,000 empleados.
  • Su prioridad es impulsar la estrategia de AI y el crecimiento del talento; lanzaron alianza con DataCamp para capacitar colaboradores y ofrecer más valor a clientes.
Resumen generado por IA

Wizeline anunció el pasado 6 de mayo que su nueva CEO es Inés Casares, quien se desempeñaba como directora de Servicios (CSO) desde hace casi dos años. Ahora es una de las pocas mujeres a nivel global al frente de una empresa tecnológica.

Casares sustituyó al también argentino Andrés Angelani, quien en abril pasado cumplió dos años al frente de la empresa de origen mexicano-estadounidense especializada en ingeniería de software con inteligencia artificial (AI) y de quien se desconocen sus próximos proyectos.

“Conozco a Inés desde hace más de 20 años. Y, durante los últimos dos, ha sido una de mis colaboradoras más cercanas para hacer realidad la estrategia de Wizeline, evolucionar nuestras capacidades y posicionar a la empresa de cara a lo que está por venir”, publicó Angelani en su cuenta de LinkedIn.

La compañía detalló en un comunicado que el equipo ejecutivo más amplio permanece intacto y totalmente comprometido. Angelani detalló en el boletín que su sucesora “es exactamente lo que Wizeline necesita ahora mismo. Ella conoce este negocio, a los clientes y sabe lo que se necesita para ganar. La empresa está en las mejores manos posibles”.

Sobre Angelani, Wizeline señaló que durante su gestión fortaleció la estrategia de mercado, agudizando sus capacidades técnicas y preparando el escenario para la siguiente fase de crecimiento. “Estoy realmente emocionada y preparada”, dijo Casares.

Liderazgo femenino en la industria tecnológica global

La CEO de Wizeline se suma a una corta lista de mujeres que dirigen a nivel global empresas tecnológicas como Adaire Fox-Martín (Equinix), Lisa Su (AMD), Melanie Perkins (Canva), Julie Sweet (Accenture) o la mexicana Blanca Treviño (Softtek), quien dejará el cargo en septiembre próximo.

En América Latina, entre las líderes femeninas al frente de franquicias tecnológicas figuran Paula Bárcenas (TilTok), Karen Scarpetta (Tesla) o Catalina Martínez (Nu), mientras que en México están Maribel Dos Santos (Oracle), Paola Becerra (SAP), Daniela Menéndez (Palo Alto), Teresa Gutiérrez (Tesla) o Adriana Armas (Dynatrace).

De acuerdo con McKinsey, 29% de los puestos directivos en el sector tecnológico a nivel global están ocupados por mujeres, mientras que 26.7% de la fuerza laboral en la industria IT en el mundo es femenina, según Deloitte.

Trayectoria de Inés Casares en el sector IT

Con más de 20 años de experiencia en servicios y consultoría IT, Casares ha ocupado puestos de liderazgo en Cognizant, Cognizant Softvision y Globant. Como CSO de Wizeline —explicó la compañía— construyó y dirigió una de las funciones más expansivas de la empresa, supervisando la estrategia de AI, las soluciones, las prácticas y la fuerza laboral.

“He tenido el privilegio de trabajar junto a este equipo cada día, viendo el talento, la pasión y la creatividad de nuestra gente, la fortaleza de nuestra cartera de clientes y nuestra capacidad para evolucionar antes que el mercado y ofrecer una transformación real. Esa es una combinación rara”, comentó Casares.

Fundada en 2014, con origen en Guadalajara (México) y sede operativa en San Francisco, (Estados Unidos), Wizeline tiene presencia en 11 países con más de 100 clientes y 2,000 empleados.

Su fundador y mayor accionista individual, Bismarck Lepe, también publicó en LinkedIn que Wizeline inicia “un nuevo y emocionante capítulo al anunciar a Inés Casares como nuestra nueva CEO. Ella se encuentra en una posición inigualable para guiarnos hacia el futuro”.

El futuro de Wizeline: Estrategia de AI y capacitación

La compañía aseguró que su nueva directora general también se enfocará en asegurar que su personal crezca tan rápido como la industria. Wizeline se asoció en marzo de 2026 con la plataforma de aprendizaje en línea centrada en AI, ciencia de datos e ingeniería de datos, DataCamp, para brindar a sus colaboradores un entorno de capacitación.

“Estamos viviendo uno de los cambios más trascendentales en la historia de la tecnología”, señaló Casares al tiempo que apuntó que como empresa de servicios nativa de AI, “no estamos poniéndonos al día con este momento. Lo estamos liderando y estoy decidida a asegurarme que nuestros clientes experimenten y se beneficien del valor total de esa diferencia”.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Temas

Canales

Artículos relacionados

  • Pantalla digital con íconos tecnológicos y una mano tocando el concepto TCP/IP, que representa riesgos y medidas de seguridad en redes informáticas empresariales.

  • redes

    TCP/IP: ¿qué es, cómo funciona y por qué es clave para la seguridad de las redes empresariales?

    17 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Pizarrón con gráfico sobre costos (en la nube) a la baja.

  • cloud

    10 consejos para administrar los costos de la nube

    09 Jun 2025

    por Maricela Ochoa Serafín

    Compartir
  • Roi,Return,On,Investment,Stock,Trading,Business,Finance,Concept.

  • TRANSFORMACIÓN DIGITAL

    ¿Cómo medir (y maximizar) el ROI del gasto en tecnología?

    25 Nov 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • datos sintéticos

  • ESPECIAL

    Datos sintéticos: ¿qué son y cómo usarlos?

    02 Jul 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir