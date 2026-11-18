La demanda de infraestructura para inteligencia artificial (AI) crece más rápido que la capacidad para atenderla, advirtió la CEO interina y directora financiera de Nvidia, Colette Kress, durante la llamada con analistas por los resultados del tercer trimestre fiscal de 2027. Fue la primera presentación de resultados de la empresa sin Jensen Huang.

“La demanda sigue superando la oferta”, afirmó Kress el pasado 17 de noviembre al explicar que Nvidia trabaja con sus socios para ampliar el suministro de componentes críticos, entre ellos obleas de silicio (wafers), sustratos y empaquetado avanzado.

Nvidia reportó ingresos trimestrales por $115,800 millones de dólares (mdd), 103% más que un año antes. El negocio de centros de datos aportó $107,600 mdd, con un incremento interanual de 110%.

Una parte creciente de ese negocio está vinculada con las neoclouds, proveedores especializados en infraestructura de cómputo para AI que ofrecen capacidad a empresas que necesitan entrenar y ejecutar modelos sin construir sus propios centros de datos.

Las neoclouds amplían el acceso al cómputo, pero enfrentan límites para crecer

“Las neoclouds y los laboratorios de AI de frontera están experimentando una demanda extraordinaria de infraestructura, pero muchos están creciendo más rápido de lo que sus balances y perfiles crediticios de largo plazo pueden soportar”, señaló Kress en el comentario financiero que acompañó los resultados.

Estos proveedores se han convertido en una vía para ampliar rápidamente la disponibilidad de cómputo, pero necesitan financiar proyectos de gran escala para responder a sus clientes. Entre ellos se encuentran CoreWeave y Nebius, que alquilan capacidad basada en GPU a desarrolladores de modelos, empresas y otros usuarios intensivos en procesamiento.

La categoría de mercado AI Clouds, Industrial y Enterprise generó $47,500 mdd en el tercer trimestre, 18% más que el periodo anterior y 195% más que un año antes.

Nvidia atribuyó parte del crecimiento secuencial a los envíos de su plataforma Vera Rubin a clientes neocloud y al inicio de la construcción de centros de datos propios por parte de algunos laboratorios de AI.

Los compromisos de Nvidia asociados con acuerdos con neoclouds sumaban $32,000 mdd al cierre del trimestre.

La compañía condiciona estos compromisos a que sus socios consigan el financiamiento necesario y desplieguen la infraestructura y la capacidad de cómputo acordadas. Si esas condiciones no se cumplen a tiempo, algunos compromisos pueden reducirse o eliminarse.

Así, la expansión de las neoclouds no depende únicamente de conseguir clientes y procesadores. También requiere capital, energía y espacios donde instalar los equipos.

Energía y centros de datos, otros límites para la expansión

Durante la llamada, Kress explicó que la disponibilidad de terrenos, energía e instalaciones es un factor crítico para construir centros de datos. También señaló que Nvidia considera la disponibilidad de capital de sus socios al evaluar su participación en el financiamiento de estos proyectos.

La empresa busca ampliar el suministro de componentes necesarios para fabricar sus plataformas. En la llamada anunció acuerdos con Kinsus y Samsung Electro-Mechanics para el suministro de sustratos, y con SPIL para empaquetado avanzado. Se suman a colaboraciones previas con Amkor, IBIDEN, KYEC y Unimicron.

Nvidia elevó sus compromisos de suministro a $390,000 mdd, frente a $279,000 mdd del trimestre anterior. Según el comentario financiero de Kress, el aumento responde principalmente a acuerdos plurianuales para asegurar el suministro de memoria.

La AI agéntica suma presión sobre las CPU

La expansión del cómputo no se limita a las GPU. Kress señaló que la adopción de AI agéntica está impulsando una demanda de unidades centrales de procesamiento (CPU) que supera ampliamente la oferta.

La reducción de casi 60% en el precio de los tokens desde mayo pasado también ha estimulado su consumo y la demanda de procesamiento, de acuerdo con la ejecutiva. A medida que los modelos se utilizan con mayor frecuencia y ejecutan tareas más complejas, crece la necesidad de capacidad para atender esas cargas de trabajo.

Nvidia espera que sus ingresos totales por CPU más que se dupliquen en el año fiscal 2028, según la previsión presentada por Kress durante la llamada.

La expansión que describió la ejecutiva exige mucho más que fabricar aceleradores: las neoclouds necesitan recursos para construir y operar centros de datos; los proveedores deben ampliar la disponibilidad de componentes, y los proyectos requieren energía e instalaciones listas para recibir los equipos. Esos factores marcarán el ritmo al que podrá crecer la infraestructura de AI.

Nvidia descarta reinstalar a Jensen Huang como CEO

La salida de Jensen Huang también marcó el inicio de la presentación de los resultados trimestrales. Durante la llamada con analistas, el presidente del consejo de administración, Harvey Jones, confirmó que la compañía no contempla su regreso como CEO.

“El consejo de administración de Nvidia aceptó por unanimidad su renuncia y no tiene intención de reinstalar a Jensen como CEO”, afirmó.

Huang renunció el pasado 11 de noviembre a sus cargos de presidente, CEO y miembro del consejo, después de que se diera a conocer un comportamiento personal incompatible con el código de conducta y las normas de la compañía.

Jones informó que el consejo inició la búsqueda de un director ejecutivo permanente y contrató a la firma Heidrick & Struggles para conducir el proceso. Mientras tanto, Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera desde 2013, continuará como CEO interina y mantendrá también esa responsabilidad financiera.

El presidente del consejo señaló que Nvidia no respondería preguntas durante la llamada sobre las circunstancias de la renuncia ni sobre la investigación en curso.