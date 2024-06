OpenAI firma acuerdo con News para acceder a sus artículos

OpenAI podrá acceder a artículos nuevos o antiguos de The Wall Street Journal o New York Post, entre otros, como parte de un acuerdo que firmó el miércoles con la empresa de medios News.

Ambas firmas anunciaron el miércoles una asociación global de varios años que permitirá al creador de ChatGPT acceder a contenido actual y archivado de las principales publicaciones de noticias e información de la compañía.

La empresa multinacional es propietaria también de otros títulos en Estados Unidos, como Barron’s, MarketWatch, Investor’s Business Daily, FN; en Reino Unido, como The Times, The Sunday Times and The Sun, y en Australia como The Australian, news.com.au, The Daily Telegraph, The Courier Mail, The Advertiser y Herald Sun.

La asociación, aclararon en un comunicado, no incluye el acceso al contenido de ninguna de las otras empresas de News, que además compartirá experiencia periodística para ayudar a garantizar que los más altos estándares periodísticos estén presentes en toda la oferta de OpenAI.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, calificó el convenio como “un momento de orgullo para el periodismo y la tecnología” y se dijo entusiasmado de mejorar el acceso de sus usuarios a informes de alta calidad.

Juntos, agregó, “estamos sentando las bases para un futuro en el que la inteligencia artificial respete, mejore y defienda profundamente los estándares del periodismo de clase mundial”.

El acuerdo OpenAI y News

Como parte del acuerdo, OpenAI podrá mostrar contenido de medios propiedad de News dentro de ChatGPT, en respuesta a las preguntas de los usuarios.

La startup también podrá utilizar el contenido de News para mejorar sus productos y para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés).

El CEO de News, Robert Thomson, señaló que el “acuerdo histórico establecerá nuevos estándares de veracidad, virtud y valor en la era digital”.

Añadió que “estamos encantados de haber encontrado socios de principios en Sam Altman y su confiable y talentoso equipo que comprenden la importancia comercial y social de los periodistas y el periodismo”.

La semana pasada, OpenAI lanzó un nuevo modelo GTP-4o y una versión de escritorio de ChatGPT, junto con una interfaz de usuario actualizada, el último esfuerzo de la compañía para ampliar el uso de su popular chatbot.

OpenAI suma más aliados para entrenar su AI

En diciembre de 2023, The New York Times demandó a OpenAI y a Microsoft, su principal inversor, alegando que sus modelos de AI utilizaron millones de sus artículos para entrenarse sin su permiso.

Desde entonces, OpenAI ha encontrado nuevos aliados. La semana pasada se asoció con Reddit para entrenar sus modelos de inteligencia artificial con el contenido del agregador de noticias.

OpenAI dijo que obtendrá acceso a la interfaz de programación de aplicaciones de datos (API, por sus siglas en inglés) de Reddit, además de que se convertirá en socio publicitario, mientras que esta comenzará a ofrecer ciertas funciones de inteligencia artificial a usuarios y moderadores.

Google anunció una asociación similar con Reddit en febrero pasado, permitiendo a la compañía entrenar sus modelos de inteligencia artificial, como Gemini, en el contenido de Reddit mediante el acceso a la API de la plataforma.