Openpay apostará por la omnicanalidad mediante la integración de soluciones de cobro físico y digital, que hasta ahora atendían distintos puntos de la operación de sus clientes, y el uso de inteligencia artificial (AI), como parte de lo que llama “nueva fase de crecimiento en México”.

La plataforma de procesamiento de pagos digitales propiedad de BBVA contempla ampliar el uso de dispositivos móviles como terminales de pago —como ya lo hace el banco— , evolucionar sus puntos de venta inteligente (SmartPOS) y extender su cobertura física mediante la integración con la red de practicajas de BBVA México .

La estrategia es encabezada por el director general para América Latina de Openpay, Raimundo Sala, quien llegó a esa posición apenas en julio pasado, con más de 20 años de experiencia directiva en empresas como PayPal, PagoNxt/Getnet, EVO Payments y Bankia.

“A medida que los agentes de AI se convierten en participantes activos del comercio, los pagos deberán ser tan autónomos, fiables e inteligentes como las decisiones que los desencadenan. Estoy convencido de que Openpay tiene una oportunidad única para ayudar a construir ese futuro”, escribió Sala en LinkedIn al anunciar su nombramiento.

El responsable de Banca minorista para América del Sur de BBVA, Jorge Zebadúa, destacó en un comunicado que “la amplia trayectoria de Sala en pagos y negocios digitales será fundamental para seguir desarrollando las capacidades de Openpay y ampliar nuestra propuesta de valor para comercios y empresas”.

Líneas estratégicas de infraestructura de cobro

La estrategia de Openpay contempla tres líneas principales. La primera es el despliegue de cobro al toque (Tap on Phone), tecnología de software de punto de venta (SoftPOS) que permite utilizar un smartphone como terminal.

La solución funcionará en dispositivos iOS y Android y permitirá a los comercios aceptar pagos digitales sin recurrir a una terminal física adicional. Para Openpay, esto amplía las alternativas para que negocios de distintos tamaños incorporen pagos digitales.

El segundo frente es la evolución de los SmartPOS, pues prevé incorporar nuevas funciones en estas terminales, entre ellas propinas digitales, división de cuentas en mesa, generación de vouchers mediante códigos QR y gestión de transacciones en tiempo real.

La intención es ampliar las capacidades del punto de venta y conectar la operación física con herramientas digitales, incluida una mayor integración con el ecosistema de BBVA México.

El tercer componente es la expansión de la cobertura física. Actualmente, la plataforma tiene más de 20,000 puntos de cobro afiliados a Paynet, donde los usuarios pueden pagar en efectivo compras realizadas en plataformas digitales. A esta red se sumará la integración con las practicajas de BBVA México.

Volumen de transacciones y proyecciones en México

BBVA reveló que su brazo tecnológico de adquirencia procesó más de $503,000 millones de pesos (mdp), de los cuales $107,000 mdp correspondieron a operaciones de su plataforma de cobro en línea para comercio electrónico y más de $396,000 millones a soluciones de multipagos para empresas e instituciones.

En volumen de operaciones, la compañía reportó más de 142 millones de transacciones anuales, 80% más que un año antes. El número de pequeños negocios y pymes integrados a la plataforma también aumentó 81% entre 2024 y 2025.

Con esta expansión, Openpay prevé superar los 43,000 puntos de contacto en México para finales de 2027. El objetivo es ampliar las opciones disponibles para realizar y recibir pagos, independientemente de que la operación se origine en un canal físico, digital o móvil.