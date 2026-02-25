¿Por qué Anthropic puso a 'temblar' a IBM? | IT Masters Mag

Anthropic puso nervioso al mercado del mainframe sin hacer un lanzamiento específico. Bastó que hablara sobre las posibilidades de su agente de AI Claude Code para la modernización del Lenguaje Común Orientado a los Negocios (COBOL por su acrónimo en inglés), para mover a Wall Street.

En la publicación de blog ¿Cómo la AI ayuda a romper la barrera de costos para la modernización de COBOL? el lunes, la startup de inteligencia artificial explicó que Claude Code puede “automatizar las fases de exploración y análisis que consumen el mayor esfuerzo”.

COBOL es un sistema de código dominante utilizado en el procesamiento de pagos y transacciones minoristas. Se estima que 95% de las transacciones en cajeros automáticos en Estados Unidos utilizan este lenguaje, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para la disrupción de la inteligencia artificial generativa (GenAI por su acrónimo en inglés).

El agente de AI, explicó Anthropic, puede “mapear dependencias a través de miles de líneas de código, documentar flujos de trabajo que nadie recuerda, identificar riesgos que tomarían meses de análisis de un humano para descubrirlos y proporcionar a los equipos insights profundos para la toma de decisiones”.

Acciones de IBM caen 13%

Las acciones de International Business Machines (IBM) sufrieron una fuerte caída el lunes, convirtiéndose en la última víctima percibida del rápido desarrollo de la tecnología de AI.

IBM ha liderado históricamente el mercado de sistemas mainframe optimizados para el procesamiento de transacciones a gran escala.

Las acciones de IBM cerraron la jornada con una baja de casi el 13.2%, a $223.35 dólares por acción. Acumula una pérdida de 24% en lo que va del año.

El mercado también había reaccionado la semana pasada a Claude Code Security, una función que busca vulnerabilidades de software, aumentando la presión sobre el sector de ciberseguridad.