 ¿Por qué Anthropic puso a 'temblar' a IBM? | IT Masters Mag
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

¿Por qué Anthropic puso a ‘temblar’ a IBM?

Bastó que hablara sobre las posibilidades de su agente de AI Claude Code para la modernización de COBOL para mover a Wall Street.

Publicado el 24 feb 2026
Crédito: Archivo ShutterStock

Anthropic puso nervioso al mercado del mainframe sin hacer un lanzamiento específico. Bastó que hablara sobre las posibilidades de su agente de AI Claude Code para la modernización del Lenguaje Común Orientado a los Negocios (COBOL por su acrónimo en inglés), para mover a Wall Street.

En la publicación de blog ¿Cómo la AI ayuda a romper la barrera de costos para la modernización de COBOL? el lunes, la startup de inteligencia artificial explicó que Claude Code puede “automatizar las fases de exploración y análisis que consumen el mayor esfuerzo”.

COBOL es un sistema de código dominante utilizado en el procesamiento de pagos y transacciones minoristas. Se estima que 95% de las transacciones en cajeros automáticos en Estados Unidos utilizan este lenguaje, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para la disrupción de la inteligencia artificial generativa (GenAI por su acrónimo en inglés).

El agente de AI, explicó Anthropic, puede “mapear dependencias a través de miles de líneas de código, documentar flujos de trabajo que nadie recuerda, identificar riesgos que tomarían meses de análisis de un humano para descubrirlos y proporcionar a los equipos insights profundos para la toma de decisiones”.

Acciones de IBM caen 13%

Las acciones de International Business Machines (IBM) sufrieron una fuerte caída el lunes, convirtiéndose en la última víctima percibida del rápido desarrollo de la tecnología de AI.

IBM ha liderado históricamente el mercado de sistemas mainframe optimizados para el procesamiento de transacciones a gran escala.

Las acciones de IBM cerraron la jornada con una baja de casi el 13.2%, a $223.35 dólares por acción. Acumula una pérdida de 24% en lo que va del año.

El mercado también había reaccionado la semana pasada a Claude Code Security, una función que busca vulnerabilidades de software, aumentando la presión sobre el sector de ciberseguridad.

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
