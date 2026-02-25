Luis Ortega es el nuevo director general de Red Hat México

Red Hat tiene nuevamente director general para México: Luis Ortega, quien desde 2013 era el líder de Ventas empresariales en el país.

La estrategia de la firma de soluciones empresariales de código abierto en México la encabezaba desde 2019 el vicepresidente y director general para el norte de América Latina (NoLa por su acrónimo en inglés) de Red Hat, Javier Cordero, quien se mantiene en esa posición.

Sin embargo, la empresa informó que ahora Ortega liderará la estrategia de negocio, el fortalecimiento del ecosistema de socios y el acompañamiento a clientes en sus procesos de transformación digital en el país.

En 2007, cuando Red Hat abrió sus oficinas en territorio mexicano, Juan Manuel Ruiz era director para México, Centroamérica, el Caribe y los países Andinos de la empresa.

Una década después, Alejandro Raffaele, quien actualmente ocupa una posición regional, fue presentado como director general en el país. Tras dos años, lo sustituyó Cordero al ser designado como el responsable para NoLa.

“Este nombramiento es parte de la estrategia de expansión, crecimiento y fortalecimiento de nuestra región”, explicó Cordero en un comunicado.

Trayectoria de Luis Ortega en el sector IT

Ortega tiene 20 años de experiencia en la industria tecnológica. Inició su carrera en Oracle y se incorporó a Red Hat en 2009, donde su primera responsabilidad fue al frente de Canales.

“Asumo este nuevo rol con el compromiso de seguir impulsando la adopción de tecnologías abiertas que permitan a las organizaciones ser más ágiles, resilientes e innovadoras, trabajando de la mano con nuestros clientes, socios, alianzas y con nuestra comunidad”, comentó.

De acuerdo con la compañía, Ortega ha contribuido de manera decisiva al crecimiento sostenido de la operación en México. Cordero señaló que ha sido una pieza fundamental en la consolidación de la compañía.

“Su profundo conocimiento del mercado, su liderazgo y su visión estratégica serán clave para seguir fortaleciendo nuestra presencia en el país y acompañar a las organizaciones en sus iniciativas de nube híbrida, automatización e inteligencia artificial [AI por sus siglas en inglés]”, expresó.

El futuro de Red Hat México: AI y modernización

El director general para México de Red Hat indicó que el país “es un mercado estratégico para la empresa y atraviesa un momento clave en su camino hacia la modernización tecnológica”.

Su nombramiento responde a la intención de acelerar la adopción de OpenShift AI en México, plataforma presentada en 2024 con RHEL AI basada en IBM Granite 3, a finde facilitar la inteligencia artificial abierta y escalable para empresas de habla hispana.

La firma de código abierto domina el mercado mexicano de software Linux de pago. Colabora en el país con organizaciones como Liverpool, Banorte o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que recientemente adoptó RH OpenShift para la operación de siete clusters.

A nivel mundial, la empresa adquirida por IBM en 2019 generó aproximadamente $6,500 millones de dólares en ingresos por RHEL en 2025.

Red Hat tiene el reto de aprovechar los cambios en la competencia, particularmente el de Broadcom con VMware tras su adquisición, que incluyen aumentos en licencias y reestructuraciones que han generado descontento entre clientes, impulsando migraciones hacia alternativas open source como OpenShift y RHEL.

Para este año, el enfoque de la empresa estará en escalar la AI desde prototipos a producción mediante plataformas como Red Hat AI y RHEL 10, que incorporan avances en contenedores, seguridad y autosanación.