El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, renunció el 12 de noviembre a sus cargos como presidente, CEO y miembro del consejo de administración, con efecto inmediato.

La directora financiera (CFO), Colette Kress, asumirá el cargo de CEO interina hasta que se nombre a un nuevo líder, mientras que el antiguo CEO de Synopsys, Harvey C. Jones, fue nombrado presidente del consejo de administración, informó Nvidia en un comunicado.

El fabricante de chips señaló que considerará candidatos internos y externos para ocupar la dirección ejecutiva.

Huang admitió el pasado 8 de noviembre haber sido infiel a su esposa. De acuerdo con The Financial Times, estuvo involucrado con Alice Huang, una ejecutiva de la empresa de servicios en la nube Megaspeed, quien —según funcionarios de inteligencia de Estados Unidos— sería una espía al servicio de China.

The New York Times informó el pasado 11 de noviembre que Huang mantuvo otra relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud en Nvidia. Según el diario, Powell reportaba directamente a Huang.

En marzo pasado, Huang dijo a Lex Fridman en su podcast que más de 60 ejecutivos le reportaban directamente, entre ellos responsables de áreas de ingeniería como memoria, redes y procesadores. La compañía aseguró que sus operaciones, compromisos con clientes y hoja de ruta de productos continuarán sin interrupciones durante la transición.

El legado de Huang en Nvidia

Huang, de 63 años, cofundó Nvidia en 1993 y desde entonces dirigió la empresa. Encabezó su transformación de fabricante de procesadores gráficos para videojuegos a uno de los principales proveedores de infraestructura para inteligencia artificial (AI).

Su influencia en el desarrollo de la AI también se extendió al financiamiento de empresas del sector. Nvidia anunció inversiones de $30,000 millones de dólares en OpenAI y $10,000 millones en Anthropic, además de participar en el financiamiento de compañías de infraestructura como CoreWeave y Nebius. Estas operaciones contribuyen a financiar tanto el desarrollo de modelos como la capacidad de cómputo necesaria para entrenarlos y ejecutarlos.

Uno de los principales activos tecnológicos que desarrolló durante su gestión fue CUDA, su plataforma de cómputo paralelo. Junto con sus bibliotecas y herramientas de desarrollo, esta tecnología consolidó un ecosistema de software alrededor de las GPU de Nvidia, utilizado por empresas e investigadores para desarrollar y entrenar modelos de AI.

La adopción de CUDA también ha generado dependencia tecnológica entre sus clientes. Aunque AMD ofrece herramientas para adaptar código CUDA a su plataforma ROCm, las aplicaciones que utilizan bibliotecas y funciones específicas de Nvidia pueden requerir modificaciones y pruebas adicionales para funcionar en otros aceleradores.

La compañía también avanzó hacia el diseño de infraestructura integrada para AI. Su plataforma Vera Rubin combina siete nuevos chips, entre ellos GPU, CPU, sistemas de interconexión NVLink, equipos de red, unidades de procesamiento de datos (DPU) y aceleradores Groq 3 LPU, estos últimos orientados a cargas de inferencia de baja latencia. La arquitectura está diseñada para atender distintas etapas del desarrollo y operación de modelos, desde el entrenamiento hasta la inferencia de sistemas de AI agéntica.

La salida de Huang también introduce incertidumbre sobre los siguientes ciclos de desarrollo tecnológico de Nvidia. Analistas de Daol Investment & Securities señalaron que la hoja de ruta de GPU posterior a la arquitectura Feynman, prevista para 2028, y la continuidad de las inversiones de la compañía en el ecosistema de AI dependerán de las decisiones de su nuevo liderazgo.

Desplome de acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia cayeron casi 10% tras conocerse la salida de Huang, con lo que la capitalización bursátil de la empresa quedó por debajo de los $4 billones de dólares. En el último mes, los títulos ya acumulaban un descenso superior a 20%.

La firma Bernstein redujo a la mitad su precio objetivo para las acciones, de $400 a $200 dólares. Antes del anuncio, analistas consultados por CNBC habían advertido que la salida de Huang podría provocar una caída de hasta 20%, dada su importancia en la compañía.

“Jensen es Nvidia, ¿no? Él es el visionario. La posición en la que se encuentra la empresa hoy es el resultado de las decisiones que él tomó hace 10 años”, afirmó Stacy Rasgon, analista de Bernstein. “¿Quién es la persona adecuada ahora para tomar las decisiones de los próximos 10 años? No sabría decir, de forma intuitiva, quién podría ser esa persona”.