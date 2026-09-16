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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Salesforce convierte su CRM en una capa para plataformas como Claude o Slack

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La arquitectura AIforce permite ejecutar flujos de trabajo, consultar datos y actualizar registros desde interfaces externas sin abrir la plataforma.

Publicado el 16 sep 2026
Francisco Iglesias

Director editorial de Netmedia

Jensen Huang y Marc Benioff en Dreamforce presentando novedades sobre Salesforce AIforce e inteligencia artificial.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ante su homólogo en Salesforce, Marc Benioff, en el escenario de Dreamforce, anunció Koa, un modelo de razonamiento CRM para Agentforce, entrenado posteriormente por Nemotron con 27 años de inteligencia de CRM de Salesforce. Crédito: Nvidia
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Salesforce presentó AIforce, una capa de interfaz que lleva los datos, flujos de trabajo, lógica de negocio, permisos y gobierno de su CRM a plataformas de inteligencia artificial (AI) como Claude y Slack.

La compañía busca que los usuarios puedan consultar información, actualizar registros y ejecutar acciones sin tener que abrir Salesforce. La información permanece en la plataforma, pero la interacción puede ocurrir desde otra interfaz.

La empresa también contempla que agentes de AI puedan razonar sobre esos datos y ejecutar acciones bajo las reglas y permisos existentes.

El lanzamiento de AIforce ocurrió el pasado 15 de septiembre durante Dreamforce y llega inicialmente con tres componentes: Claudeforce, Slackforce y Agentforce Coworker. Los dos primeros llevan capacidades de Salesforce a Claude y Slack, mientras que el tercero funciona dentro de la propia interfaz de la compañía.

La arquitectura se apoya en el Headless Toolkit de Salesforce, que expone elementos de la plataforma mediante el protocolo de contexto de modelo (MCP), las API, los plug-ins y las skills. La compañía sostiene que esto permite construir interfaces y experiencias de AI sobre los datos y la lógica que ya utiliza cada organización.

En su conferencia, el presidente y CEO de Salesforce, Marc Benioff, explicó el objetivo de AIforce: “Encontrar los patrones entre todos sus datos. Obtener respuestas en segundos, no días. Y ahora cualquiera puede obtener ese valor de Salesforce. Ese es el poder de AIforce”.

De acuerdo con un comunicado, Benioff describió el cambio como “una revolución en la interfaz”. El directivo señaló que Salesforce está combinando la inteligencia de los modelos con el contexto que los clientes han construido en la plataforma para crear “un sistema inteligente, dinámico y componible”, con gobierno y Zero Data Retention, diseñado para trabajar con los sistemas centrales que ya utilizan las empresas.

Salesforce lleva el contexto del CRM a Claude y Slack

El primer ejemplo es Claudeforce, que conecta Salesforce con Claude de Anthropic mediante un servidor MCP preconfigurado. La integración incluye 37 skills de ventas que cubren tareas como prospección, preparación de reuniones, revisión de acuerdos y seguimiento del pipeline.

Además, la empresa informó que Salesforce in Claude ya está disponible en beta para todos sus clientes. En agosto pasado, ambas compañías anunciaron su alianza, presentando Claudeforce como una forma de combinar el razonamiento de Claude con los datos, flujos de trabajo, lógica de negocio y gobierno de Salesforce. También señalaron que planeaban ampliar las integraciones entre ellas y Slack.

La compañía también mantiene la dirección inversa de la integración. En la alianza anunciada en agosto pasado, Claude quedó disponible dentro de Salesforce como modelo de razonamiento para componentes de Agentforce y dentro del Salesforce Trust Boundary mediante Amazon Bedrock.

Slackforce incorpora el contexto de Salesforce a las conversaciones y permite que los usuarios creen interfaces interactivas con información del CRM, Slack y otras herramientas. Incluso permite actualizar registros y crear cuentas mediante instrucciones realizadas desde la aplicación de mensajería.

Salesforce planteó que Slackbot pueda, por ejemplo, identificar cuentas cuya actividad disminuye, consultar casos de soporte y conversaciones relacionadas, reasignar responsables, crear una tarea de seguimiento y preparar un correo, todo desde Slack. Las acciones regresan a Salesforce y están sujetas a sus permisos y reglas de negocio.

Salesforce amplía su relación con OpenAI

En diciembre de 2025, Salesforce llevó Agentforce Sales a ChatGPT, con una aplicación que permitía consultar información del CRM, priorizar oportunidades, elaborar planes de cuentas y actualizar registros desde la conversación con el chatbot de OpenAI.

De hecho, el 16 de septiembre anunció también una alianza con la startup que dirIge Sam Altman para Missionforce, su plataforma para organismos gubernamentales, que permitirá acceder a aplicaciones y workflows desde ChatGPT y utilizar modelos de OpenAI en Salesforce Government Cloud.

La integración de Agentforce Sales con ChatGPT ya mostraba que las capacidades del CRM podían utilizarse fuera de la interfaz de Salesforce.

Del CRM como destino al CRM como capa

De acuerdo con Salesforce, las solicitudes realizadas mediante AIforce respetan los permisos existentes y cada acción pasa por las reglas de negocio de la plataforma. La compañía también señala que el proveedor del modelo no retiene los datos empresariales utilizados para responder a una solicitud, bajo un esquema de Zero Data Retention.

La diferencia frente a una integración convencional está, por tanto, en la función que Salesforce asigna a su CRM. Ya no se trata únicamente del lugar donde el usuario consulta registros y ejecuta procesos, sino de una fuente de contexto empresarial que puede alimentar otras interfaces de AI.

Salesforce no limita AIforce a Claude y Slack. La compañía señala que su Headless Toolkit permite trabajar con MCP, APIs, plug-ins y skills para construir experiencias personalizadas sobre su arquitectura. También anticipó nuevas capacidades para áreas como analytics, service, marketing, commerce e industrias.

Con AIforce, Salesforce busca ampliar el uso de su CRM más allá de sus propias aplicaciones. El Headless Toolkit apunta a que otras interfaces y herramientas puedan trabajar sobre los datos y procesos de la plataforma, con los controles definidos por cada organización.

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Francisco Iglesias
Director editorial de Netmedia
Periodista mexicano con experiencia desde 2006 en medios impresos, digitales, radio y televisión. Ha colaborado con Milenio, Expansión, Chilango, Animal Político, Publimetro, W Radio, Radio Fórmula y Multimedios. Desde 2011 se ha enfocado en la cobertura de tecnología B2B y negocios, con experiencia complementaria en temas de política, derechos humanos, diversidad sexual, entretenimiento, estilo de vida, turismo y ámbito legislativo. Desarrolla contenido multimedia para medios tradicionales y plataformas digitales, con enfoque en formatos informativos y narrativos.
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