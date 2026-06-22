El científico investigador sénior John Jumper anunció el pasado 19 de junio su salida de Google DeepMind para unirse a la startup Anthropic, en la última baja de alto perfil en la división de investigación y desarrollo de inteligencia artificial (AI) del gigante tecnológico.

Jumper, quien ganó el Premio Nobel junto con Demis Hassabis de Google en 2024, es conocido por ser cocreador de AlphaFold, una AI revolucionaria que ha predicho más de 200 millones de estructuras de proteínas, ahorrando años de investigación biológica y médica.

“Después de casi nueve años, he decidido dejar Google DeepMind y unirme a Anthropic“, declaró Jumper en una publicación en X.

A bit of news: After nearly 9 years, I have decided to leave Google DeepMind and join Anthropic (after taking some time to recharge). I am incredibly grateful for my time at GDM. @demishassabis took a real chance letting me lead the AlphaFold team just six months after finishing… — John Jumper (@JohnJumperSci) June 19, 2026

Gigantes tecnológicos como Meta y Alphabet, junto con empresas emergentes de AI como Anthropic y OpenAI, se encuentran inmersos en una feroz guerra por la retención de talento en AI, compitiendo por investigadores de élite en su búsqueda de desarrollar sistemas de AI de próxima generación.

La sorpresiva salida de Jumper se produce pocos días después de que Noam Shazeer, vicepresidente de ingeniería de Google y codirector de sus modelos de AI Gemini, anunciara su salida de la compañía para unirse a OpenAI, que se prepara para su oferta pública inicial (IPO).

“Lo que logramos con AlphaFold cambió el mundo y demostró al sector el potencial de la AI para la ciencia y la medicina, abriendo el camino a cómo la AI puede beneficiar a la humanidad”, afirmó Hassabis en respuesta a la publicación de Jumper.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Jumper es vicepresidente e ingeniero distinguido en Google DeepMind. Se incorpora a Anthropic en un momento en que la startup se encuentra inmersa en una importante batalla legal y regulatoria con el gobierno estadounidense, crucial para definir el rumbo de la estrategia de innovación tecnológica.

Anthropic organiza un evento científico el próximo 30 de junio. La startup no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters sobre el nuevo cargo de Jumper, quien se especializará en arquitectura de AI agéntica.

En la publicación de X, Jumper describió Google DeepMind como un “lugar especial” e indicó su continuo interés en sus futuros descubrimientos.

“Agradecemos las importantes contribuciones de John al trabajo de Google DeepMind en el avance de la ciencia y la AI. Le deseamos lo mejor en su nueva etapa”, declaró un portavoz de Google DeepMind a Reuters en una respuesta por correo electrónico.