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“Importante, que México entre al proceso de regulación de la AI”: Sheinbaum

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La presidenta prevé un debate público tras el Mundial 2026 para analizar los beneficios y abusos de la tecnología junto a especialistas en “La Mañanera”.

Publicado el 30 jun 2026
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Francisco Iglesias

Director editorial de Netmedia

Claudia Sheinbaum en conferencia matutina hablando sobre la regulación de la AI y redes sociales en México.
Crédito: Archivo ShutterStock

Sin dar más detalles sobre el avance en la regulación de la inteligencia artificial (AI) que se alista en el Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que alista una discusión pública sobre el tema.

“Es muy importante que México entre a este proceso de regulación de una u otra manera de las redes sociales y de la Inteligencia Artificial, sin caer en la censura”, afirmó en respuesta a una pregunta directa sobre el tema.

Sheinbaum anunció que una vez que concluya el Copa del Mundo de la FIFA 2026 (el próximo 19 de julio), promoverá una discusión pública en torno de la AI y las redes sociales en cuanto a su regulación.

“Ya lo estamos preparando, contactando a varias personas para entrar aquí en “La mañanera” y también fuera de “La mañanera” a esta discusión”, dijo. La mandataria consideró necesario reflexionar sobre los beneficios de estas tecnologías, así como de los abusos que se pueden cometer.

De igual manera dijo que es necesario revisar, por ejemplo, el uso de los teléfonos celulares en las escuelas, o la adicción que ha generado en la infancia y adolescencia a esta tecnología y buscar alternativas para regular el acceso de este sector a ésta.

En cuanto a las plataformas de redes sociales también debe haber una revisión sobre quién controla esta forma de comunicación y cómo regular sus contenidos porque hay hasta contenidos de abusos sexuales que se difunden en estas y “eso no puede ser”.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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Francisco Iglesias
Director editorial de Netmedia
Periodista mexicano con experiencia desde 2006 en medios impresos, digitales, radio y televisión. Ha colaborado con Milenio, Expansión, Chilango, Animal Político, Publimetro, W Radio, Radio Fórmula y Multimedios. Desde 2011 se ha enfocado en la cobertura de tecnología B2B y negocios, con experiencia complementaria en temas de política, derechos humanos, diversidad sexual, entretenimiento, estilo de vida, turismo y ámbito legislativo. Desarrolla contenido multimedia para medios tradicionales y plataformas digitales, con enfoque en formatos informativos y narrativos.
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