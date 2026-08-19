Sin anuncio oficial, Walmart de México y Centroamérica (Walmex) comenzó el despliegue dentro de su aplicación móvil del agente de inteligencia artificial (AI), Sparky, que desarrolló su empresa matriz en Estados Unidos y que lanzó en junio de 2025.

En días recientes, la app del gigante del retail en México muestra en su menú inferior, al centro, la carita amarilla sonriente, estilo emoji, con el nombre “Sparky” debajo.

Al tocarla, se extiende hacia arriba la pestaña conversacional con el título “Preguntar a Sparky”, con el ícono referente a que se trata de AI, además del botón para consultar el historial (un reloj).

Debajo aparecen opciones de prompt que el usuario puede hacer y hasta abajo aparece la caja de texto, animada con el emoji del lado izquierdo y el texto “¿Tienes preguntas?”, mismo que desaparece al escribir y que al dar clic cambia a “Mantén la calma, lo estoy revisando”.

En abril pasado, durante la presentación de resultados del primer trimestre, el CEO de Walmex, Cristian Barrientos, indicó que “estamos adoptando una mentalidad global más sólida, aprovechando las plataformas, la tecnología y la experiencia de Walmart global para acelerar la ejecución a escala”.

En julio pasado, Walmex informó la incorporación provisional a su Consejo de Administración de los vicepresidentes sénior de Walmart, Sean Scott, responsable de Producto y Operaciones de AI Shopping, y Brian Knapp, de Inteligencia artificial y Datos. Ambas posiciones relacionadas con el desarrollo de Sparky.

Además, Walmart Global Tech explicó en una publicación de blog cómo su tecnología conecta la experiencia de compra en México, incluyendo el acceso a walmart.com y Marketplace para clientes en territorio mexicano.

Arquitectura técnica y machine learning de Sparky

Sparky forma parte de la arquitectura de comercio agéntico de Walmart, cuya infraestructura de machine learning se apoya en Element, una plataforma propietaria de la compañía para desarrollar y operar sistemas inteligentes.

Element incorpora capacidades para arquitecturas agénticas, como memoria de estado, gestión de contexto, tool calling y orquestación de API. En este ecosistema, Walmart también desarrolló Wallaby, una familia de modelos grandes de lenguaje (LLM) especializada en retail y entrenada con décadas de datos de la compañía para generar respuestas contextualizadas.

La arquitectura de comercio evoluciona de un modelo de recuperación de información basado en búsquedas y palabras clave hacia sistemas agénticos capaces de interpretar la intención del usuario en lenguaje natural, razonar sobre atributos estructurados del catálogo y ejecutar acciones a partir de señales como la disponibilidad, el contexto y las preferencias.

En Estados Unidos, el agente de AI de la compañía comenzó a hablar español este año. Los clientes que lo utilizan tienen un valor de pedido promedio aproximadamente 35% superior al de quienes no lo usan, de acuerdo con el CEO de Walmart, John Furner.

El ejecutivo aseguró en mayo pasado que el número de usuarios activos semanales de Sparky aumentó más de 100% en el primer trimestre fiscal 2027.

Integración agéntica y protocolos de pago en retail

En su primera etapa, Sparky estuvo disponible en la aplicación. Ahora ya está integrado en su sitio web y en ecosistemas de terceros como ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google).

Para habilitar transacciones desde entornos externos manteniendo a Walmart como vendedor de registro (MoR, por sus siglas en inglés), la plataforma adopta el protocolo de comercio universal (UCP) en alianza con Google.

Asimismo, la arquitectura incorpora el marco de pagos agénticos Agent Pay, desarrollado junto con Mastercard, el cual integra tokens dinámicos, autenticación vía OAuth 2.0 y validación biométrica para autorizaciones atípicas.

De forma paralela, el sistema requiere que los vendedores de Marketplace cumplan con el estándar de datos Item Spec 5.0 y mantengan altos índices en la métrica Listing Quality Score (LQS), garantizando que los datos de catálogo alimenten de forma precisa las recomendaciones algorítmicas.

Según Furner, sus inversiones en AI han incrementado la inteligencia y la calidad de respuesta de Sparky en 40% en 2026.