Talent Land 2026, en CDMX, con AI para networking estilo Tinder

Al presentar la primera edición de Talent Land en Ciudad de México, tras ocho ediciones anuales en Guadalajara (Jalisco), el director general de Talent Network, Raúl Martín Porcel, afirmó que este año el foro de innovación, tecnología y emprendimiento debutará con un caso de uso de inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés).

En conferencia de prensa en el Castillo de Chapultepec, adelantó que se tratará de Talent DNA. “Son una especie de pequeños test, no sé si han utilizado Duolingo, muy sencillo; donde hay que responder una serie de preguntas, que no son de correcto o falso, pero muy básicas, que nos van a permitir definir cuál es tu perfil de talento, cuáles son tus intereses”.

Este funcionará, primero, para cuando la persona llegue a Talent Land 2026, que ocurrirá del 7 al 9 de abril en Expo Santa Fe, se le recomiende una agenda personalizada. “La gente llega, encuentra 500 conferencias y dice: ‘No sé a dónde ir’”, comentó.

Ahora, con esta recomendación, Martín aseguró que se ayudará al asistente a que pueda desarrollar sus talentos, aprovechando los contenidos. Lo segundo, añadió, es que “voy a ayudarte a que conectes con las personas que encajan contigo”.

“Una especie de Tinder”

De acuerdo con el CEO de Talent Network, empresa fundada en Jalisco en 2017, la conexión será de dos formas: grupal, al acomodar en la comida a ocho personas en una mesa conforme a sus intereses, e individual, sugiriendo contactos con los que debe conocer.

“Le hemos llamado Talent Brain Match. Es una especie de Tinder para la mente, conexiones mentales basadas en habilidades que sirven para que conectes con las personas adecuadas”, afirmó.

Martín Porcel no dio detalles sobre si se tratará de una aplicación para dispositivos móviles o web. “Lo tenemos ya prácticamente listo, lo vamos a sacar en unas semanas y es el ADN del talento”, afirmó.

Y enfatizó: “El poder conectar a 30,000 personas entre ellas, durante tres días, de forma interactiva va a ser uno de los mayores legados que va a dejar esta primera edición”.

Talent Land buscará certificación

Por último, dijo Martín, el perfil “lo vas a poder descargar en un documento PDF, se lo vas a poder dar a ChatGPT o [al LLM] que quieras para que conozca como tú eres y cuando tú le preguntes cosas te responda adaptadísmo en tu perfil”.

También aseguró que se podrá utilizar como parte del currículum, “para que cuando un reclutador lo vea, entienda tus fortalezas certificadas”.

Incluso, agregó ante la directora general del Ceneval, Carmen Enedina Rodríguez, que intentarán que este ADN lo certifique dicha institución. “Es un tema que nos tiene emocionados”, comentó.