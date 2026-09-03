Uber anunció el 2 de septiembre planes para recortar 10% de su plantilla con el objetivo de consolidar la estructura directiva y reducir costos, pero descartó que sea consecuencia de la inteligencia artificial (AI).

También pidió a la gran mayoría de los empleados que trabajan a distancia que se trasladen a una oficina y, en adelante, solo alrededor de 1% de sus empleados trabajarán a distancia.

“Los cambios que estamos implementando hoy buscan dos cosas: simplificar y agilizar Uber, y generar mayor capacidad para invertir en nuestro futuro”, escribió el CEO Dara Khosrowshahi en un correo electrónico a los empleados. Esto incluye sus planes previos de invertir más de $10,000 millones de dólares en vehículos autónomos en los próximos años.

Explicó que en el área de Tecnología, por ejemplo, la empresa combinará equipos de Ingeniería y Ciencia de Servicios Centrales, replicando la estructura que ya tiene en Movilidad y Entrega.

La compañía de viajes compartidos reportó alrededor de 34,000 empleados a finales de 2025, según un informe anual, pero no dio detalles sobre el número de despidos. Tras el anuncio sus acciones subieron casi 2%.

Uber es la última empresa en simplificar sus estructuras directivas para agilizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia. Gigantes tecnológicos como Google han tomado medidas similares en los últimos años.

Khosrowshahi no atribuyó los recortes a la AI, responsable de una reciente ola de despidos en el sector tecnológico.

Los cambios incluyen la reducción a casi la mitad de los equipos pequeños, compuestos por uno o dos subordinados, y la disminución del 20% en el número de empleados que dependen directamente del CEO. Khosrowshahi afirmó que Uber, con su tamaño actual, ya no puede mantener muchas de estas estructuras.

Además, está fusionando más equipos y concentrando a más empleados en hubs como Nueva York y San Francisco. La empresa permitirá que aproximadamente 1% continúe trabajando de forma remota, según Khosrowshahi.

«Una organización más ágil implicará una mayor claridad en la rendición de cuentas, decisiones más rápidas y más tiempo dedicado al desarrollo en lugar de a la coordinación», concluyó.