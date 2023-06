Fulgencio Garza recibe estatuilla como IT Master del Año; “hay que seguir renovándonos”

Tulum, Quintana Roo (enviado).- Frente a 76 líderes IT, asistentes a la sexta edición del IT Masters Forum, el director de Servicios globales de IT de Cemex, Fulgencio Garza, recibió la estatuilla por ser el IT Master del Año 2022.

Al recibir la estatuilla, Garza Cavazos agradeció la distinción —”no sé si el Consejo de Netmedia usó ChatGPT”, bromeó— y recordó su trayectoria de 32 años en Cemex.

“Me quedan otros 25 años de trabajar y ya no me sirve lo que sé, sino lo que tengo que aprender. Tenemos que seguir renovándonos, aprendiendo y preparándonos para la siguiente etapa de nuestra vida profesional y personal”, comentó.

El premio IT Master del Año es un reconocimiento que entrega Netmedia desde 2017. Es la evolución del CIO del Año, distinción que otorgaba a través de su publicación InformationWeek México desde principios de siglo.

Otros premiados han sido Alonso Yáñez (Walmart), Francisco Leyva (BBVA), Carlos Marmolejo (Santander), Teofilo Buzo (Sura México) y José Antonio Güereque (Arca Continental).

“Muchas gracias por el reconocimiento. Lo recibo, pero es a nombre de todos. En este salón hay otros 76 que se lo pueden merecer más que yo y va por nosotros. Gracias”, concluyó Fulgencio Garza.

“Gran amigo de Netmedia”

Mónica Mistretta, la directora general de Netmedia, casa editorial de esta publicación y organizadora del foro, fue la encargada de entregar el reconocimiento en la cena del IT Masters Forum 2023.

“A Fulgencio tengo el gusto de conocerlo hace poco, principalmente por sus responsabilidades actuales. Su amabilidad y siempre disposición lo hacen ya un gran amigo de Netmedia, pero su talento, trayectoria y logros convencieron al Consejo Editorial, integrado por colegas suyos y expertos en IT, de que se merecía este reconocimiento”, dijo.