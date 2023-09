Con la firme apuesta por el país, la presidenta de SAP México, Ángela Gómez, reconoció que la multinacional alemana no tiene ahora “planes agresivos de crecimiento, pero sí de evolucionar nuestros roles”.

En entrevista, explicó que SAP es una empresa que sigue invirtiendo, no con fines de crecimiento masivo de personal, pues además son sus 100 socios en el país — “nuestros brazos extendidos”, como los calificó— quienes tienen esos planes.

“A mi plantilla la quiero evolucionar hacia esos nuevos roles de adopción y consumo de nuestras soluciones. Además de seguir apostando por la capacitación del ecosistema. Nos estamos asegurando que nuestros clientes no solamente tengan las soluciones, sino las usen y lo hagan de la mejor forma”, afirmó en entrevista.

Gómez apuntó que SAP México tiene 1,200 colaboradores, de los cuales alrededor de 450 reportan a áreas de desarrollo y mantenimiento. “Mucha gente no lo sabe, pero desde aquí damos soporte a muchas de nuestras aplicaciones globales. Incluso a nuestro ERP interno a nivel global se lo damos desde Monterrey”.

El resto de la plantilla se enfoca en temas comerciales o son consultores para implementar proyectos para hacer quality insurance con los clientes. “Es evolucionar hacia un tema no solo de venta, sino a una visión 360 de los clientes: venta, implementación, adición, consumo y valor”.

Gómez vive su segunda temporada en SAP México. En su primera vuelta duró 18 años —“todavía no estábamos en esa prioridad de movernos en la nube”, recordó— y luego colaboró con Safilo y Palacio de Hierro para regresar en la posición más alta de la compañía en el país.

El regreso a las nuevas oficinas

En el más de año y medio que lleva al frente de SAP México, a Ángela Gómez no solo le tocó dirigir una empresa aún en trabajo remoto por la pandemia, sino el estreno de sus nuevas oficinas en la Ciudad de México.

“Somos una empresa que siempre hemos estado acostumbrados a trabajar de manera híbrida. Nuestro objetivo no es que los colaboradores estén en la oficina, sino con los clientes. Siempre ha sido así. Obviamente, durante la pandemia no nos recibían. Ahora estamos invitando a los colaboradores a regresar a la oficina”, señaló.

Gómez comentó que del espacio disponible en las nuevas instalaciones, actualmente registran una ocupación de 80% de lunes a jueves.

“Tiene que ver con que hicimos unas oficinas lindísimas, mucho más colaborativas, en una ubicación súper accesible, incluso para nuestros clientes. Tan solo en el primer trimestre del año tuvimos la visita de 80 de ellos, lo que significa que también están contentos”, dijo.

Nearshoring ya impacta a SAP México

Gracias a su contacto frecuente con directores generales de organizaciones en México, Ángela Gómez presumió un conocimiento cercano del empresariado mexicano. “Tienen claro el potencial [del momento que vive México] y está en nosotros que suceda”.

En los empresarios ve una “visión de crecimiento” a partir del interés que le expresan por la tecnología de SAP y en el país ya observa los beneficios de la cercanía con Estados Unidos.

“Tenemos claros ejemplos de clientes que, uno, no estaban en México y vienen. Empresas globales, para atender el negocio en Estados Unidos. Y, dos, empresas mexicanas que nos piden ayuda para ciertos procesos para empezar a surtir a plantas estadunidenses”, reveló.

En números, añadió, a veces es difícil medir si una organización nos lo pide por un tema de nearshoring o no. “Pero de que ya hay conversaciones de cómo evolucionar, ya las tenemos”, advirtió.

Su confianza en el país se basa en la inversión privada. “México ha demostrado que mientras los empresarios tengan el propósito de crecer, hagan las inversiones necesarias, sale adelante. No estamos en una guerra, no tenemos tasas de inflación locas [y hay] cierta estabilidad a pesar del tipo de Gobierno que esté”.

“En México hay mucho interés en AI”

En pleno auge de la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés), la presidenta de SAP México, aseguró que hay “mucho interés” en México por esta tecnología y reveló que la multinacional alemana tiene ya en el país más de 100 casos de uso en sus soluciones.

“Los clientes de México ya están empezando a adoptarlos”, comentó en entrevista y aunque apuntó que aún no son públicos los casos de éxito para empoderar los procesos de negocio inteligentes de sus clientes, no ve razón alguna para que no comiencen a adoptar esa tecnología.

Si consideras —dijo— que de los 10,000 clientes en México con tecnología SAP, 80% son pequeñas y medianas empresas. “¿Por qué no empezar a utilizar AI? No tienen que pagar más por usarla. Ya está disponible”.

Y sentenció: “Si no están interesados, va a ser nuestra labor interesarlos en que empiecen a probar la inteligencia artificial que ya tienen embebida en sus soluciones”.

La nube, todavía un reto, sobre todo en sector público

Aunque la compañía acumula 19 trimestres consecutivos de crecimiento en ingresos por ventas de soluciones en la nube, todavía tienen clientes con soluciones on-premise.

“Tenemos ese reto. 80% ya se migraron a la nube o estamos teniendo conversaciones para hacerlo”, afirmó Ángela Gómez para luego apuntar que todos los nuevos clientes optan por la nube.

La presidenta de SAP México aseveró que el país tiene un nivel de adopción similar al resto del mundo y consideró que se trata, más bien, de un tema de sectores más preparados que otros.

“Cualquier cliente del sector privado ya migró o ya estamos siguiendo conversaciones. Del sector financiero, que es el que más crecimiento ha tenido en la adopción, ya están todos en la nube”, comentó.

Y en el sector público, dijo, es donde hay mayor retraso. “Muchas veces este no necesariamente está abierto por temas regulatorios”.

A pregunta expresa sobre si esta lenta adopción era específica del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, respondió: “A los Gobiernos estatales, como a los diversos organismos, también se les exige muchísimo en temas de trazabilidad, de auditoría, de dar servicio”.

Sin embargo, reconoció que estos han seguido invirtiendo en temas de tecnología.

Ángela Gómez está enfocada en las mujeres

Con Ángela Gómez, SAP en América Latina suma cuatro gerentes de unidades de mercados lideradas por mujeres junto a sus pares de la Región Norte, Región Sur y Brasil así como la presidenta regional.

Como unas de las pocas líderes de la industria IT en el país, ella sabe que en México todavía hay mucho trabajo por hacer y que dar el ejemplo es una responsabilidad muy importante.

“Quienes hemos podido llegar a ciertos niveles de liderazgo, cada vez estamos más conscientes que tenemos que ayudar a las que vienen”, afirmó.

Gómez aseguró que está muy enfocada en combatir la brecha de género, no solo como presidenta de SAP México, sino también al frente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), que por primera vez —con su llegada al cargo en abril pasado— es dirigida por una mujer.

“Tenemos un capítulo importante por el reclutamiento de talento, por la capacitación de talento diverso y como programas en las empresas. Internamente en SAP lo hemos hecho con nuestras redes de diversidad e inclusión, porque no solamente es género”, señaló.

La equidad empieza en el proceso de contratación

Al frente de un equipo igualitario en el número de hombres y mujeres, la presidenta de SAP México comentó que es muy importante brindarle la oportunidad a ellas de estar en las conversaciones relevantes para prepararlas.

“Para algunos eventos me llevo talento joven para que vean como ejecutivas como yo y mi equipo de liderazgo ejecutamos en el día a día”, ejemplificó.

Abundó que impulsar la equidad de género “no es difícil, si estás dispuesta a dar la oportunidad. Si un hombre está 100% preparado para una posición, que nadie nunca lo estamos completamente, y una mujer está 80% lista, hay que darle la oportunidad a ella”.

Y agregó que todo comienza desde el proceso de contratación, donde generalmente solo hay candidatos masculinos. “Desde ese punto tiene que haber 50% de hombres y 50% de mujeres”, concluyó.