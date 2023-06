A pesar del gran apetito por implementar inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés), 42% de los líderes IT a nivel global no confían en que su infraestructura sea capaz de adaptarse a esta tecnología y 41% no cree que sus equipos tengan las habilidades necesarias.

Los datos se desprenden de la Encuesta de Tendencias Tecnológicas Globales (GTTS) 2023 de Equinix, que recopila la opinión de 2,900 tomadores de decisiones de IT en 29 mercados globales. En América, participaron profesionales de México, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Estados Unidos.

Según el estudio, los líderes IT del continente fueron los que más confían tanto en su infraestructura (32% dudó), como en su equipo (31% desconfió), que contrasta con los resultados de la región menos confiada: Europa, Oriente Medio y África con 49% y 47%, respectivamente.

Además, en América se obtuvieron los datos más altos en cuanto a implementación de AI en la actualidad o en los planes próximos para operaciones IT (91%), experiencia del cliente (86%) y ciberseguridad (85%).

Aunque estos tres áreas también fueron las más populares a nivel global, la ciberseguridad fue el segundo rubro más popular.

La AI en México

En México, según la GTTS 2023 de Equinix, uno de cada cuatro líderes IT tiene algunas dudas sobre cómo adaptarse al uso acelerado de la AI tanto en su infraestructura (24%) como en las habilidades de sus equipos de trabajo (23%).

Los encuestados mexicanos señalaron que usan o planean usar AI en las áreas de operaciones IT (95%), ciberseguridad (92%), investigación y desarrollo (89%), experiencia del cliente (87%), mercadotecnia (83%) y comercio electrónico (83%).

El director general de Equinix para México, Amet Novillo, explicó en un comunicado que en la actualidad es una tendencia imperativa que las organizaciones en el país se mantengan vigentes y competitivas en los diferentes mercados.

“Los líderes IT buscan usar más IA de manera significativa en casi todas las funciones comerciales, por lo que es importante que las empresas cuenten con una infraestructura digital adecuada”, comentó Novillo.

Otros resultados de la GTTS 2023 de Equinix

La GTTS 2023 de Equinix explora desde los beneficios y las barreras para adoptar tecnologías nuevas como la AI, pasando por las regulaciones tecnológicas en rápida evolución, hasta las brechas de habilidades que resultan en la inversión en el crecimiento del equipo.

En México incluyen la falta de conocimiento interno (47%), el aumento de los costos OPEX (46%) y la implementación lenta (41%). Estos mismos hallazgos se comparten a nivel global (46%, 42% y 37%, respectivamente) y en América (48%, 40%, 37%).

Novillo afirmó que los resultados de la GTTS 2023 ofrecen una gran visión de cómo las empresas líderes a nivel mundial están acelerando la modernización de su infraestructura digital e interconexión robusta y segura para integrar soluciones innovadoras basadas en IA en sus negocios y operaciones.