Ahora Twitter permite a negocios mostrar su ubicación con mapa de Google

Twitter liberó a nivel global la función Location Spotlight, que permite a los negocios mostrar en su perfil la ubicación de sus establecimientos con mapa e información como el horario de atención y datos de contacto.

En una publicación de blog, ejecutivos de la empresa destacaron que se trata de la primera función para profesionales que se hace disponible para todo el mundo y adelantaron que “planeamos probar y lanzar algunas características de perfiles adicionales este año para servir mejor a nuestra audiencia más amplia de profesionales”.

En 2022, la red social ha liberado en Estados Unidos dos herramientas para impulsar el comercio electrónico dentro de su plataforma: Shops, un módulo en beta para hacer compras, y Product Drops, una alarma/notificación para que los usuarios no olviden el lanzamiento de sus productos.

Durante el último año, añadieron, “hemos desarrollado una colección de productos fundamentales y de uso gratuito que brindan a esta comunidad las herramientas que necesitan para personalizar y fortalecer su presencia comercial y mostrar sus productos a los clientes directamente en Twitter”.

Twitter también adelantó que lanzará Professional Home, un centro de recursos centralizado dentro de la experiencia de la red social para profesionales.

Twitter Location Spotlight funciona como otras aplicaciones de mapas en las que se muestra información detallada de los negocios como nombre, ubicación y datos como teléfono, para hacer llamada o enviar mensaje de texto; correo electrónico, o la posibilidad de mandar un mensaje directo desde la red social.

“Usando Google Maps Platform, esta función ahora brinda a los profesionales la opción de agregar un mapa. Los clientes pueden hacer clic en él para obtener instrucciones de navegación”, explicó la compañía.

Para Activar esta función es necesario contar con una cuenta profesional en Twitter y seleccionar el apartado “Editar perfil profesional”, donde aparecerá la opción “Profile Spotlight”.

La red social pedirá al usuario ingresar la ubicación del establecimiento, así como la información que se desplegará. Una vez completada y revisada, solo hay que presionar el botón “Publicar” y se mostrará en el perfil.

🚀 We’re going global! Now, any professional around the world can add a Location Spotlight to their profile to help customers find their biz location and get in touch faster. And☝️it has a new Google Maps integration to help customers with directions. pic.twitter.com/Uw5oLdJWXU

— Twitter Business (@TwitterBusiness) August 4, 2022