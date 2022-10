CEO de HPE admite que no hay forma de evitar el aumento de precios

Frente a un panorama económico inflacionario, el CEO de Hewlett Packard Enterprise (HPE), Antonio Neri, reconoció que “somos el líder del mercado en aumento de precios”.

Al participar en el foro para canales XChange Best of Breed 2022, aseguró que “no hay forma de evitarlo” por lo que llamó a seguir su ejemplo y subir los precios a medida que la inflación aumenta y la demanda de transformación digital se dispara.

El CEO de HPE afirmó que 2022 será el “mejor año en rentabilidad y crecimiento de ingresos” para la empresa de Texas. Neri, según un reporte de CRN, explicó que “una de las razones por las que HPE ha logrado este nivel de rendimiento es porque hemos aumentado los precios constantemente”.

Y añadió: “Somos los primeros siempre en subir los precios. Mira a Dell. Ellos siguen así. Pero nunca son los primeros en moverse, nunca”.

El ejecutivo se refirió al comportamiento de las divisas, en específico del dólar frente al euro o la libra esterlina.

“Algunas de estas monedas han aumentado entre un 20 y un 30 por ciento. No hay forma de mantener el nivel de rentabilidad a menos que aumente los precios. Luego, cuando hay restricciones en la cadena de suministro, el costo también aumenta. Así que tienes un costo y una inflación [aumentando] al mismo tiempo”, dijo.

“El precio es el nombre del juego. Es lo que tienes que hacer”, concluyó Neri.

Enjoyed spending time with @HPE partners, @StevenJBurke, and @RFaletra today at #BOB22. Partners are at the center of our platform strategy. Together, we can solve problems, build solutions, and grow with @HPE_GreenLake. https://t.co/8epCcCIAo9 pic.twitter.com/Z7oQpbvyZC

— Antonio Neri (@AntonioNeri_HPE) October 12, 2022