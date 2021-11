El rol estratégico de la experiencia del usuario (UX) para el profesional de las tecnologías de información

La consolidación de una óptima experiencia del usuario (UX) es factor determinante para el éxito de empresas que basan su negocio en el uso de las IT. Startups y empresas consolidadas invierten e integran esfuerzos para diseñar experiencias que tienen alto nivel de satisfacción en sus usuarios, al eliminar fricciones, aumentar conversiones, mejorar recomendación (NPS) y reducir costos en la operación.

Paradójicamente, el profesional de las IT no siempre logra abrazar el concepto de UX, y en muchos casos, es retratado como un antagonista para conseguirlo. ¿Cómo el Profesional de IT puede definir una estrategia de UX que impacte a su organización? En esta Sesión de IT Masters CON, Víctor González, Fundador y CEO de Sperientia, presenta un marco para re-entender cómo un IT Master puede convertirse en el protagonista que establece el valor estratégico de la UX para el negocio. Con diversos ejemplos de proyectos exitosos donde los profesionales de IT han guiado el desarrollo de soluciones tecnológicas desde la perspectiva del UX, se establecerán los argumentos, lecciones y marcos que los participantes pueden aplicar en su día a día.