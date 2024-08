IT Masters Update: novena temporada

Escuche a principios de cada semana el podcast IT Masters Update en su novena temporada, con lo más actual de la industria de las tecnologías de información. A nuestra manera.

IT Masters Update es un podcast semanal producido por Netmedia, casa editorial de este sitio, sobre las principales novedades del mundo IT en México y el mundo.

A continuación todos los episodios de esta temporada.

Episodio 17

¡Cierre de la novena temporada! En este episodio especial, Emilio Mistretta conversa con Paula Carneiro Cox, integrante del consejo asesor de The Intelligent Automation Initiative, y próxima conferencista magistral de IT Masters CON Ciudad de México.

La especialista en inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) habla de por qué hay que empezar a trabajar proyectos de AI, por dónde comenzar, qué inhibidores hay y cómo desarrollar una AI responsable. ¡No se lo pierda!

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 16

La red social X cierra sus operaciones en Brasil con carácter de inmediato | Gobierno de EU considera dividir Google para evitar monopolio | México necesitará entre 50,000 y 100,000 profesionales en IT | BBVA abre en México fábrica de AI | Así lo dijo la presidenta de Cisco para AL Cristina Palmaka | Todavía en las nubes, si Delta demandará a CrowdStrike por las afectaciones del apagón IT | Calimax es una de las historias innovadoras | Roberto Vega, CIO de Smartplus, nos da el IT Masters Insight de la semana

Episodio 15

Google pierde caso antimonopolio en EU | Qualitas Controladora enfrenta incidente de ciberseguridad | 47% del crecimiento de las inversiones IT en México es por la AI | Delta y Crowdstrike escalan conflicto tras el apagón | Así lo dijo el director general de AWS México, Rubén Mugártegui | Todavía en las nubes una serie de demandas antimonopolio entre las big tech | La DGTDD de la UANL es una de las historias innovadoras | Francisco Acosta Ibarra, CIO de Oarena Hospitality Group, nos da el IT Masters Insight

Episodio 14

Las big tech son castigadas en la bolsa por sus apuestas en AI | Industrias Peñoles reconoce haber sido víctima de un ciberataque | Intel planea recortar 16,000 empleados para finales de año | Oxxo implementará hardware para validar o rechazar billetes | Así lo dijo la directora ejecutiva de Inteligencia artificial e Innovación de Banorte, Olga Emideth Ceja | Todavía en las nubes, los responsables del corte a las líneas de internet durante los Juegos Olímpicos en París | Manpower Group es una de las historias innovadoras | Adrián Soto, director de IT de Agrizar, nos da el IT Masters Insight

Episodio 13 de IT Masters Update novena temporada

México, con el mayor crecimiento de accesos de banda ancha fija de la OCDE | Crowdstrike dice que 97% de los sensores Windows ya se recuperaron | BBVA abrirá centro global de ciberseguridad en México | OpenAI lanza su propio buscador llamado SearchGPT | Así lo dijo el gerente sénior de Ingeniería de sistemas para AL de Veeam, Dmitri Zaroubine | Todavía en las nubes los efectos de la pausa en la construcción de la giga factory de Tesla en Monterrey | La SJDH del Edomex es una de las historias innovadoras | José Arriaga, CIO de Tokio Marine, nos da el IT Masters Insight

Episodio 12

Falla Windows en 8.5 millones de equipos y genera un apagón IT de escala mundial | Google planea comprar a la startup de ciberseguridad Wiz | BBVA México instalará terminales contactless en tiendas Oxxo | Salesforce ejecuta segunda ronda de despidos en lo que va del año | Todavía en las nubes si Meta invertirá en el fabricante de Ray-Ban | Así lo dijo el director general de la Unidad empresarial y de Gobierno de Totalplay, Héctor Nava | Walmart de méxico es una de las historias innovadoras | Armando Méndez, CIO de Sabormex, nos da el IT Masters Insight

Episodio 11

Fallas en internet y la telefonía móvil, principales quejas ante el IFT | Proponen incorporar expediente clínico electrónico a la Ley General de Salud | Microsoft renuncia a formar parte de la junta directiva de OpenAI | Solo una tercera parte de los CEO mexicanos considera invertir en GenAI | Así lo dijo el presidente de ManageEngine Rajesh Ganesan | Todavía en las nubes las afectaciones en México de la filtración de datos de Ticketmaster | el IMSS es una de las historias innovadoras | Enrique Susarrey, gerente de IT de ICA Fluor Daniel, nos da el IT Masters Insight de la semana

Episodio 10

UNESCO llama a México a desarrollar una estrategia de AI | Now, el neobanco de Invex, lanza tarjeta de crédito de fácil acceso | La AIMX y el INAI firman acuerdo de colaboración | Fiscalía española investiga a Meta por uso de datos para entrenar su AI | Así lo dijo Carlos Marmolejo, director general de Finsus | Todavía en las nubes si X será multada por la UE | Grupo Elektra es una de las historias innovadoras | Eric Moguel, Data, Digital & Information Technology Director de Novartis

Episodio 9 de IT Masters Update novena temporada

La mitad de los centros de salud en México han sufrido robo de datos| La futura agencia de transformación digital ya tiene director | OpenAI firma acuerdo con la revista Time, pero sigue acumulando demandas | Nubank apuesta por la AI y adquiere a la fintech Hyperplane | Así lo dijo el presidente de Pepsico Alimentos, Roberto Martínez | Todavía en las nubes qué fue lo que ocasionó la falla del Seneam | La DGTIT de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato es una de las historias innovadoras | Luis Mayoral, Digital and Tech Country Head de Haleon México, nos da el IT Masters Insight

Episodio 8

Claudia Sheinbaum anuncia primeras acciones de su plan digital | Nvidia se convierte en la empresa pública más valiosa | Google abrirá centro de excelencia en ingeniería en México | Mcdonalds finaliza pruebas de AI de sus drive-thru | Así lo dijo el director general de AWS México, Rubén Mugártegui | Profuturo Afore es una de las historias innovadoras | Xail Lazcano, CIO de Johnson & Johnson, nos da el IT Masters Insight

Episodio 7

Por primera vez, más mujeres que hombres son usuarias de internet en México | Oracle Java manda auditorías a las fortune 200 | Proyectos de nearshoring, sin viabilidad por falta de energía eléctrica | OpenAI designa a exdirector de la NSA, para formar parte de su consejo | Todavía en las nubes, la demanda a Musk por acoso sexual | El IGECEM es una de las historias innovadoras | Aldo Medina, director IT de Unilever para México, Centroamérica y el Caribe, nos da el IT Masters Insight de la semana

Episodio 6

EU investigará a Nvidia, Microsoft y OpenAI por antimonopolio | Sheinbaum replicaría modelo que aplicó en la CDMX para temas IT | Nvidia supera los $3 billones de dólares previo a su esperado split | El IFT capta $12,790 mdp por uso de frecuencias de servicios de telecom | Así lo dijo el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg | Todavía en las nubes el plan de Apple para incluir funciones de GenAI en sus dispositivos | La Latino Seguros es una de las historias innovadoras | Juan Manuel Rojas, CIO de Brink’s, nos da el IT Masters Insight

Episodio 5 de IT Masters Update novena temporada

Falta de energía en Querétaro pone en riesgo inversiones de tecnológicas | Desmantelan la botnet “911 S5” | Mayoría de vacantes IT en México son presenciales y piden alto nivel de inglés | OpenAI crea comité de seguridad | Así lo dijo el director general de Integralia, Luis Carlos Ugalde | Todavía en las nubes si Elon Musk infringió leyes al adquirir Twitter | El STJ Jalisco es una de las historias innovadoras | Fernando Rocha, CIO de Aeroméxico, nos da el IT Masters Insight

Episodio 4

Mercado Pago iniciará proceso ante la CNBV | La UE ya tiene la primera ley de AI del mundo | Salesforce abrirá un centro de delivery en México | OpenAI tendrá acceso a artículos de medios como el WSJ | Así lo dijo la directora de Innovación y Desarrollo tecnológico del IMSS, Claudia Vázquez | Todavía en las nubes está la expansión de Tesla a México | GrupoVillacero es una de las historias innovadoras | Marcos González, CIO de Mary Kay, nos da el IT Masters Insight

Episodio 3

México supera los 100 millones de internautas | BBVA México crecerá su oferta de sostenibilidad con nuevas soluciones | OpenAI disuelve a su equipo enfocado en los riesgos de la AI | IT Masters Forum 2024 reúne en Cancún a 67 líderes it con gran éxito | Así lo dijo el presidente de la AIMX, Pablo Corona | Todavía en las nubes, el esperado buscador para ChatGPT | La Secretaría de Salud del Estado de México es una de las historias innovadoras | Anna Karen Valdez, líder IT para AL de Hershey Company, nos da el IT Masters Insight

Episodio 2

Preocupa la ausencia de una agenda digital entre las promesas de los candidatos | OpenAI da madruguete a Google con actualizaciones de ChatGPT | Microsoft anuncia la disponibilidad de su región de centros de datos en México | Micron establecerá centro de diseño y operaciones en Guadalajara | Así lo dijo el director técnico para AL y Europa del sur de Manage Engine, Andrés Mendoza | todavía en las nubes la compra de Hubspot por parte de Alphabet | Grupo Biossmann es una de las historias innovadoras | Alejandro Ordaz Calderón, gerente de Sistemas de Grupo Lubrior, nos da el IT Masters Insight

Episodio 1 de IT Masters Update novena temporada

Por primera vez la Ciudad de México tendrá urnas electrónicas | Femsa compra los activos de Oxxo Pay a la startup mexicana Conekta | AT&T México y Telefónica Movistar extienden acuerdo hasta el 2030 | Dropbox revela robo de datos de su servicio de e-firma | Así lo dijo la directora general de Netmedia, Mónica Mistretta | Todavía en las nubes el veredicto en la acusación de prácticas monopólicas en contra de Google | La FGJ de Guanajuato es una de las historias innovadoras | Francisco Enríquez Monroy, director de Innovación, Inteligencia y Tecnología de Akron, nos da el IT Masters Insight

