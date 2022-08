Carla Martínez

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE Teit) tiene prohibido ofrecer telefonía e internet móviles en localidades donde ya hay empresas que ofrecen el servicio. Sin embargo, promueve la portabilidad o cambio de operador en ciudades donde ya hay servicios de telecomunicaciones.

El título de concesión otorgado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a CFE Teit indica que su cobertura es nacional “en poblaciones que no cuenten con cobertura del servicio de telefonía móvil”.

En uno de los apartados de su sitio web se explica cómo los usuarios de telefonía celular pueden realizar su proceso de portabilidad. “Conserva tu número y súmate a la nueva telefonía móvil del pueblo de México”.

Incluso, el personal de atención a clientes explica que no importa que el usuario viva en una ciudad donde otros operadores brindan el servicio, “nada más verifique que la zona en donde lo utilizará tenga cobertura”.

Para realizar la portabilidad de otras empresas de telefonía móvil a CFE Teit es necesario comprobar la compatibilidad del equipo, contar con una SIM de CFE Internet y llenar un formulario.

CFE Teit tiene solo 47 puntos de venta

La condición número tres de las disposiciones generales del título de concesión de CFE Teit señala expresamente que “el concesionario podrá proveer los servicios a nivel nacional, excepto en localidades con conectividad así como el servicio de acceso a internet gratuito en sitios públicos a nivel nacional.

En caso de que tras haber iniciado la provisión de los servicios en una localidad determinada, otro concesionario y/o autorizado preste servicios de telecomunicaciones en dicha localidad, el concesionario podrá continuar proveyendo los servicios sólo si dicha provisión no genera distorsiones al mercado como consecuencia de la propiedad pública”.

Aunque solo es posible adquirir una SIM de la empresa estatal en 47 puntos de venta, entre estos sitios se encuentran localidades donde ya hay operadores que ofrecen telefonía e internet móviles.

Por ejemplo, en Ensenada, Baja California, donde hay un punto de venta CFE TEIT, el servicio es brindado por siete operadores: Telcel, AT&T, Movistar, Cierto, Flash Mobile, Simpati y Virgin Mobile, de acuerdo con información de los mapas de cobertura del IFT.

En la Ciudad de México no hay puntos de venta, pero existen 1,214 lugares para realizar recargas entre oficinas Telecomm/Telégrafos y pequeños comercios. En todo el país los puntos de recarga suman 17,771.

Impacto a la competencia

La directora del Centro-i y ex comisionada del IFT, María Elena Estavillo, comentó que la falta de un plan dedicado a la inclusión digital se traduce en una serie de acciones inconexas que no son congruentes entre ellas y van en contra del marco normativo.

“Va en contra del marco jurídico. La prohibición que existe para una empresa estatal es para dar servicios donde ya existe cobertura y aquí pareciera que se está tergiversando ese principio para que entonces el límite sea no vender el servicio donde ya hay cobertura”, expresó Estavillo.

La directora de Centro-i comentó que no importa dónde se vendan las SIM o se contrate el servicio, lo que está prohibido es ofrecerlo donde ya existe cobertura.

“No ayuda al objetivo, porque eso debe guiar todas estas acciones. Lo que queremos es que haya inclusión digital y ofrecer un servicio donde ya hay cobertura no abona al objetivo de la cobertura universal pero ademas no abona al objetivo de la inclusión digital”.

Por otra parte, destacó que existen zonas donde hay cobertura y las personas no adquieren el servicio por otras razones como la pobreza, porque no pueden pagar los servicios, comprar un dispositivo o porque se contrata un servicio mínimo que, en realidad, solo da acceso a capacidades muy básicas pero no a todas las posibilidades del internet.

“Todos esos problemas no son atendidos por las ofertas de CFE porque tienen el mapa completo, no son especialistas en los temas, no se trata de una autoridad que este en su ADN la inclusión digital”, señaló Estavillo.

En tanto, el presidente de Digital Policy and Law (DPL), Jorge Fernando Negrete, advirtió que esta empresa del Estado tiene limitaciones ya que utiliza la Red Compartida de Altán Redes cuyo espectro de 700 MHz es para cobertura y no para capacidad.

“Es una banda que se va a saturar rápidamente y, si genera competencia en áreas de coincidencia con AT&T y América Móvil, va a correr el riesgo de saturarse de inmediato”, indicó Negrete.

El especialista detalló que los operadores móviles virtuales como CFE pueden operar en áreas de traslape con operadores como AT&T y América Móvil. Sin embargo, en este caso el servicio de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y la Red Compartida iban a convertirse en un operador del gobierno.