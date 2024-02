Gobierno de IT: claves para implementarlo y lograr objetivos

El gobierno de IT es una combinación estructurada de un conjunto de modelos de gestión, responsabilidades, habilidades y capacidades compartidas y asumidas dentro de las organizaciones por los ejecutivos, gerentes, técnicos y usuarios.

Su objetivo es administrar y controlar eficazmente los procesos, garantizar la seguridad de la información, optimizar el uso de recursos y dar apoyo para la toma de decisiones de manera alineada con la visión y objetivos estratégicos de una organización.

Para eso es necesario conformar un equipo de gobernanza, que distribuya funciones y responsabilidades entre sus integrantes. Pero fundamentalmente, como define Deloitte, “un adecuado gobierno de IT es aquel órgano de alto nivel, tomador de decisiones, cuyo rol principal es la evaluación, dirección y supervisión de las tecnologías de información”.

Importancia del cumplimiento normativo y estrategias tecnológicas

El cumplimiento normativo y las estrategias tecnológicas son dos conceptos interconectados fundamentales para el éxito de cualquier organización que encare un proceso de gobierno de IT.

En el contexto de las tecnologías de la información, las normas refieren al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a una organización que abarcan una amplia gama de aspectos como la protección de datos, la seguridad de la información y la privacidad.

La estrategia incluye los planes y acciones que una organización toma para aprovechar la IT en pos de lograr sus objetivos. Puede incluir el desarrollo de nuevos productos y servicios, la mejora de la eficiencia operativa o la transformación digital de la organización, por citar algunos.

Atención personalizada a tus necesidades

La atención personalizada es una estrategia que consiste en conocer a los clientes para brindar experiencias únicas e individuales para cada uno. Una encuesta reciente señala que el 54% de los clientes espera que todas sus interacciones con una empresa sean personalizadas.

En el contexto de gobierno IT, esto implica que el equipo responsable de la gestión de las tecnologías involucradas está comprometido a brindar un servicio adaptado a las necesidades específicas de los clientes internos, ya sean usuarios, clientes o proveedores.

Entonces, en lugar de ofrecer soluciones genéricas y estandarizadas, se pretende personalizar la atención para abordar de manera más efectiva los requisitos y expectativas específicas de cada usuario.

Esta aproximación podría incluir la adaptación de servicios digitales, la mejora de la usabilidad de las plataformas, la atención a problemas específicos o la personalización de la comunicación para asegurar que la tecnología y los servicios asociados satisfagan de manera óptima las necesidades y preferencias de los usuarios del gobierno IT.

Implementación del gobierno de IT en las empresas

Comenzar a implementar procesos vinculados al Gobierno de IT no es sencillo. Sin embargo, existen algunas estrategias y herramientas digitales muy eficaces, que permiten medir el rendimiento de la actividad empresarial y detectar qué aspectos se deben corregir.

De forma general, el primer paso es realizar un feedback o análisis interno de cada una de las áreas y procesos de la empresa. Luego, comenzar a planificar estrategias de optimización y seleccionar las herramientas más adecuadas. Finalmente, monitorear y revisar constantemente la marcha de los procesos para comprobar las acciones que están dando resultados positivos y descartar las que no.

Desafíos y posicionamientos erróneos sobre el gobierno de IT

En un mundo tan dinámico como el de la tecnología, los principales desafíos que se señalan a menudo son la obsolescencia tecnológica, la integración de sistemas y la seguridad de la información. Pero también hay otro factor problemático: la falta de personal capacitado, un aspecto que ha cobrado importancia en el último tiempo a partir del interés de las empresas por incorporar soluciones de inteligencia artificial generativa (GenAI, por su acrónimo en inglés).

En esa misma línea, podemos nombrar la falta de liderazgo y compromiso de la alta dirección, que puede dificultar la implementación de un gobierno de IT, o la falta de recursos, humanos o financieros.

En cuanto a los posicionamientos erróneos, uno de los principales suele estar en la visualización de metas y objetivos. Si la visión con la cual la gobernanza corporativa encara el proceso de implementación está equivocada, seguramente el resultado final sea negativo. También, otro error sobre el gobierno de IT es pensarlo como un proceso meramente burocrático. Lejos de eso, se trata de un proceso que ayuda a las organizaciones a gestionar las IT de manera eficiente, eficaz y segura.

También, pensar que el gobierno de IT es solo para grandes organizaciones, o que puede ser costoso. Tal vez lo sea, pero sus beneficios superan los costos.

Importancia de visualizar la IT como un apoyo vital en la empresa

El principal apoyo para encarar una implementación radica en el área IT de la empresa, y es transversal a todos los demás procesos que interactúan dentro de las diferentes unidades de negocio.

Pero para lograr esto, primero es necesario contar con un equipo tomador de decisiones cuyo rol principal es la evaluación, dirección y supervisión de las tecnologías de información.

También es el encargado de brindar las pautas para la ejecución de las actividades que componen los diferentes procesos que se lleven adelante, y se encarga de supervisar esas actividades, ya sean internas o tercerizadas, de consultoría, capacitación o relacionadas con inversiones en la digitalización de procesos mediante herramientas tecnológicas, por citar algunos ejemplos.

Rol del órgano de gobierno en la evaluación y dirección de las tecnologías de información

Establecer un marco de trabajo de gobierno efectivo incluye la definición de estructuras, procesos, liderazgo, roles y responsabilidades dentro de la organización, para garantizar que las inversiones en IT estén alineadas y de acuerdo con las estrategias y objetivos de la empresa.

El rol del equipo en la evaluación y dirección de IT es crucial para asegurar que las estrategias, políticas y decisiones relacionadas con la tecnología estén alineadas con los objetivos. Este órgano de gobierno podría ser un comité, una junta directiva o una entidad específica encargada de la toma de decisiones estratégicas.

Proceso de gobierno de IT

Los procesos en un gobierno de IT son los pasos que las organizaciones siguen para gestionar sus tecnologías de manera eficiente, eficaz y segura para apoyar los objetivos estratégicos de la organización.

Pueden variar de una organización a otra, pero generalmente incluyen la definición de estrategias, la aprobación de políticas, ya sea relacionadas con el uso, seguridad, adquisición o gestión de las IT, y la asignación de recursos, además de evaluar la gestión del Riesgo y de desempeño, entre otros.

Priorización y justificación de inversiones en IT

Según un estudio de Gartner, las organizaciones gastan el 90% de los presupuestos de TI en las operaciones y mejoras en curso, y solo el 10% para transformar el negocio.

La priorización y justificación de las inversiones en tecnología es un proceso clave dentro del ámbito del gobierno de IT. Este proceso implica evaluar y clasificar las diversas iniciativas y proyectos, para asignar recursos de manera eficiente y alineada con los objetivos estratégicos de la organización.

Por otro lado, la implementación de un proceso de IT presenta una oportunidad única para replantearse los costos y contratos, acelerar proyectos de transformación digital que ahora son urgentes y, renovar la estrategia empresarial.

Marco de referencia: COBIT como práctica para gobernar las tecnologías de información

Las siglas COBIT significan Objetivos de Control para Tecnología de Información y Tecnologías relacionadas (Control Objectives for Information Systems and related Technology).

El modelo es el resultado de una investigación con expertos de varios países, desarrollado por ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Lanzado en 1996, es una herramienta para Gobierno de IT que ha cambiado la forma en que trabajaban los profesionales de tecnología hasta entonces.

Este modelo vincula tecnología informática y prácticas de control, consolida y armoniza estándares para la gerencia, los profesionales de control y los auditores.

COBIT se aplica a los sistemas de información de toda la empresa, y se basa en la filosofía de que los recursos IT necesitan ser administrados por un conjunto de procesos naturalmente agrupados para proveer la información pertinente y confiable que requiere una organización para lograr sus objetivos.

La estructura del modelo COBIT propone un marco donde se evalúan los criterios de información, como por ejemplo la seguridad y calidad, se auditan los recursos que comprenden la tecnología de información, recursos humanos, instalaciones, y sistemas, entre otros. Finalmente, se realiza una evaluación sobre los procesos involucrados en la organización.

Razones para implementar un gobierno de IT

Uno de los mayores beneficios de un plan de gobierno empresarial de IT es que permite a la dirección organizar, controlar y dirigir más fácilmente las iniciativas y poner los mejores recursos disponibles hacia una meta u objetivo empresarial.

Este enfoque integrador añade valor al equipo de IT, ya que la dirección puede tener una visión más clara de las funciones principales para las que sirve su departamento.

Cada vez las empresas extraen mayor cantidad de datos a diario. Una de las mejores maneras de garantizar que todos esos datos en bruto se extraen y analizan adecuadamente es contar con una estrategia de Gobierno de IT bien definida.

Si una empresa no tiene todavía un plan de gobierno empresarial de IT para abordar este tema, podría estar perdiendo información importante sobre las necesidades de sus clientes y las mejores formas de atenderlos.

Entrega de valor a las partes interesadas y adopción de IT como parte integral del negocio

Para que las organizaciones entreguen valor a sus partes interesadas a través de la IT, deben adoptarla como parte integral del negocio. Esto significa que deben estar integradas en los procesos y operaciones de la organización.

La entrega de valor es el proceso de proporcionar a las partes interesadas de la organización los beneficios que esperan. Esto incluye a los clientes, los empleados, los accionistas, los reguladores y otras personas o grupos que tienen un interés en la organización.

En cuanto a la adopción de IT, entendida como el proceso de utilizar la tecnología de manera efectiva para apoyar los objetivos de la empresa, requiere que los empleados sean capacitados y que estén alineados con los objetivos estratégicos que se fijaron.

Necesidades y desafíos de las organizaciones en el contexto de IT

Las inversiones en IT surgen de las necesidades de negocio. Las organizaciones invierten en tecnología para generar ingresos, reducir costos o reducir riesgos. Por ejemplo, las organizaciones pueden invertir para mejorar la eficiencia operativa o para desarrollar nuevos productos o servicios.

Uno de los principales desafíos es lidiar con entornos de IT que cambian rápidamente producto de las nuevas tecnologías surgen constantemente.

Asociado a esto, encontrar empleados con las habilidades y experiencia necesarias para implementar y administrar las nuevas tecnologías es actualmente un desafío para las empresas que buscan sumarse a la ola de implementar soluciones de IA generativa.

La consultora Gartner predice que el 75 % de las organizaciones implementarán múltiples centros de datos para impulsar la información y los análisis de misión crítica. Esto se debe a que las organizaciones generan cada vez más datos, pero estos datos pueden estar desorganizados y les resultan difíciles de acceder.

Replanteamiento de falsas teorías sobre el gobierno de IT

El gobierno de IT es un enfoque holístico que aborda diversos aspectos de la gestión de las tecnologías de la información, y reducirlo a enfoques simplistas, puede alejar al equipo de gobernanza de una mirada equilibrada que se adapte a las necesidades de la empresa. Aquí va una pequeña lista de las falsas teorías más comunes:

Es solo para grandes empresas. Si bien las grandes empresas a menudo tienen estructuras más complejas, las pequeñas y medianas empresas también se benefician al aplicar principios de gobierno para garantizar un uso alineado de la tecnología con sus objetivos. Es solamente de cumplimiento normativo. Aunque el cumplimiento normativo es una parte importante del gobierno de IT, no es su único propósito. También se trata de asegurar la entrega de valor a través de la tecnología, la gestión de riesgos, la toma de decisiones informada y la alineación estratégica. Es responsabilidad exclusiva del departamento de IT. El gobierno corporativo implica la participación de toda la organización. Todos desempeñan roles importantes en la toma de decisiones y la supervisión de la gestión de TI. Es solo para prevenir problemas de Seguridad. Un gobierno de IT aborda una gama más amplia de áreas que la seguridad. Desde la estrategia, la gestión del rendimiento, y la gestión de proyectos, hasta el alineamiento con los objetivos empresariales.

La era de los datos y la importancia del gobierno IT

La gestión de datos es el conjunto de procesos, políticas y tecnologías que permiten a una organización adquirir, almacenar, procesar y analizar sus datos de manera eficiente y segura.

Se enfoca en garantizar la calidad, integridad y disponibilidad de la información, asegurando que sea un activo valioso en todas las áreas de la empresa. La importancia de contar con un gobierno de TI es garantizar que la gestión de datos sea efectiva.

Rol fundamental de la digitalización en la actualidad

La transformación digital permite que las organizaciones compitan mejor a medida que la tecnología evoluciona. En ese contexto, la digitalización de procesos es necesaria para cualquier empresa, organización sin fines de lucro o institución que busque sobrevivir en el futuro.

Con la implementación de un proceso de digitalización, se mejoraran los procesos, la competitividad en el mercado, las estrategias de comunicación, y se gana en eficiencia.

Por otro lado, la digitalización impacta en la reputación en línea que puedan tener la empresa a través de sus sitios web y redes sociales, lo que le permitirá llegar a más personas que podrían ser clientes potenciales y aumentar las ganancias de esos activos digitales en la web.

Impacto de la pandemia en la relevancia de las IT

En 2021, el Project Management Institute (PMI) realizó un estudio según el cual el 80% de los encuestados consideró que sus proyectos fueron impactados por la pandemia del COVID-19, y el 60% de los encuestados dijo que el impacto fue significativo. Si bien en el sector IT se priorizó la habilitación del trabajo en remoto, como efecto de COVID-19, algunos proyectos se cancelaron o postergaron.

Ese mismo estudio arrojó que los proyectos IT fueron los más afectados por la pandemia. El 85% de los encuestados dijo que sus proyectos fueron impactados por la situación.

También era evidente el riesgo de no contar con las personas claves en los proyectos o servicios en ejecución. Sin embargo, muchos proyectos orientados a mejorar la tecnología y los procesos se llevaron adelante y están viendo sus frutos ahora.

El cambio de paradigma en la accesibilidad y tratamiento de la información

Sin dudas, la pandemia ha otorgado aún más importancia a la digitalización en el cambio de paradigma en la accesibilidad y tratamiento de la información.

Este cambio disruptivo se da especialmente en la forma de trabajo. En ese sentido, la innovación continua en IT ofrece la posibilidad de alcanzar una ventaja competitiva.

Una de las diferencias sustanciales es que el entorno personal y el profesional ahora están integrados. Esto facilita la integración de diferentes entornos, que hasta ahora habían permanecido aislados entre sí, por ejemplo, a través del trabajo en remoto 100% o modelos híbridos.

Por supuesto, esto se traslada a los hábitos de consumo, a través de nuevos modelos híbridos que combinan la oferta de comercio electrónico con entrega y prueba en tienda física.

Adaptación a un cambio disruptivo impulsado por factores como la pandemia de COVID-19

La adaptación a un evento tan disruptivo como la pandemia de COVID-19, ha sido un desafío crucial para las organizaciones. La capacidad de adaptarse a un cambio de estas características implica una combinación de preparación, flexibilidad y capacidad de respuesta efectiva.

Las organizaciones que pudieron ajustarse rápidamente, aprender de la experiencia y adoptar nuevas estrategias, ahora están mejor posicionadas para prosperar en un entorno empresarial en constante evolución.

La información como activo indispensable en la elaboración de estrategias empresariales

Las organizaciones que pueden recopilar, analizar y utilizar la información de manera efectiva estarán mejor preparadas para tomar decisiones informadas y alcanzar el éxito.

La información es un activo indispensable en la elaboración de estrategias empresariales. Proporciona la base para tomar decisiones informadas sobre el futuro de su negocio.

Se puede utilizar para analizar el entorno empresarial, identificar oportunidades y amenazas, o desarrollar estrategias.

Relación entre gobierno corporativo y gobierno IT

Una de las definiciones más aceptadas de gobierno de IT es que se trata de “los procesos que garantizan el uso eficaz y eficiente de la información y la tecnología para que una organización alcance sus objetivos”.

Además, es un aspecto clave del Gobierno corporativo, que involucra la estructura organizativa, las prácticas de liderazgo y los procesos que mantienen y apoyan la estrategia y los objetivos del negocio —con sus partes interesadas—.

Definición y funciones del gobierno corporativo en la gestión empresarial

El gobierno corporativo se refiere a la forma en que se gobiernan las empresas y a su finalidad. En la práctica, establece un conjunto de normas y reglamentos que permite a la dirección y al consejo de administración afrontar con mayor eficacia los retos de dirigir una empresa.

El gobierno corporativo garantiza que las empresas dispongan de procesos de toma de decisiones y controles adecuados. Además, incluye principios de transparencia, responsabilidad y seguridad.

Un mal gobierno corporativo, en el mejor de los casos, lleva a una empresa a fracasar en la consecución de sus objetivos declarados, pero, en el peor, puede provocar el colapso y pérdidas financieras significativas para los accionistas.

La participación integral del gobierno IT en desarrollo de estrategias y objetivos organizacionales

El primer paso del gobierno de IT comienza con el análisis de la realidad de la organización o empresa y del contexto en el cual se desarrollará la gestión de las tecnologías involucradas.

En ese primer paso, los responsables del área IT deben tener un asiento en la mesa del Gobierno de TI para proporcionar su perspectiva sobre cómo pueden apoyar los objetivos estratégicos de la organización.

El área de IT es transversal a todas las áreas involucradas en el proyecto, y se formaliza mediante un proceso que debe estar adecuadamente definido, implementado en la práctica, con unos mecanismos de evaluación y con la posibilidad de mejora continua.

Además del grupo humano, es necesario contar con proveedores de calidad. Los contratos que administre el Gobierno de IT deben contar con un esquema de supervisión y establecer los criterios de contratación.

La contribución del gobierno a los beneficios del negocio

El gobierno de IT puede ayudar a garantizar que la tecnología se utilice para apoyar los objetivos estratégicos de la organización. Esto puede conducir a una mayor eficiencia, eficacia y rentabilidad.

Puede ayudar a identificar y mitigar los riesgos asociados, proteger la organización de pérdidas financieras, daños a la reputación y otros problemas.

Además, colabora en mejorar la eficiencia y la eficacia de la tecnología, con el consiguiente ahorro en los costos y una mejora del servicio al cliente.

Alineamiento estratégico entre procesos de negocio y tecnologías de la información

Las organizaciones se están dando cuenta cada vez más de la dependencia que tienen sobre sus datos, ya sea por necesidad de analizarlos o por requisitos regulatorios.

El alineamiento estratégico entre procesos de negocio y tecnologías de la información consiste en garantizar que la IT se utilice para apoyar los objetivos estratégicos.

Un estudio realizado por la consultora McKinsey & Company encontró que las empresas que están bien alineadas entre sus procesos de negocios y sus estrategias de IT pueden obtener un aumento de hasta el 20% en sus ingresos y una reducción de hasta el 25% en sus costos.

Otro estudio realizado por la consultora Gartner reveló que las empresas que tienen bien alineados sus procesos de negocios y sus estrategias de IT tienen un 30% más de probabilidades de superar a sus competidores.

Entrega de valor, gestión de riesgos y medición del desempeño como claves del gobierno IT

Básicamente, las estrategias eficientes de Gobierno IT se centran en estos tres aspectos: la entrega de valor, la gestión de riesgos y la medición del desempeño.

La entrega de valor a través de la tecnología es esencial para la competitividad empresarial. Según un informe de Gartner, las organizaciones que priorizan la entrega de valor a través de la IT tienen un 60% más de posibilidades de superar a sus competidores en términos de crecimiento y rentabilidad.

La gestión efectiva de riesgos en IT es clave para la seguridad y el cumplimiento normativo. Un estudio de Deloitte revela que el 85% de las organizaciones que implementan una gestión de riesgos en IT robusta experimentan una reducción significativa en incidentes de seguridad.

La medición del desempeño es esencial para evaluar la eficacia de las iniciativas de IT. Según un informe de IDC, las organizaciones que implementan sistemas de medición del desempeño en gobierno de IT tienen un 30% más de probabilidades de alcanzar sus objetivos estratégicos.

Diseño e implementación del gobierno de IT: metodología y fases

Existen muchas variaciones posibles en cuanto a la metodología y las fases para el diseño e implementación del gobierno de IT. Con respecto a la metodología, algunos marcos de referencia populares incluyen COBIT, ITIL y PRINCE2.

Luego están las guías, que proporcionan instrucciones sobre cómo diseñar e implementar el gobierno de IT. Las más populares son la Guía de Gobierno de IT de la ISACA y la Guía de Gobierno de IT para PyMEs de la AETIC.

En cuanto a las fases del proceso, a grandes rasgos, se puede dividir en planificación, diseño, implementación y operación.

Los casos de estudio brindan información sobre cómo otras organizaciones han diseñado e implementado el gobierno de IT.

Experiencia de Izertis en apoyo a la implementación de modelos de gobierno IT

El área de Gobierno de IT es la segunda en importancia de la española Izertis. Esta empresa presta soporte en la puesta en marcha de cambios estructurales, organizativos, culturales y tecnológicos, imprescindibles para una transformación digital exitosa.

En ese sentido, agrupa los servicios de gobierno corporativo y de IT en las siguientes disciplinas:

Organización y Procesos (Optimización y reingeniería)

Diseño de estructuras a medida en torno a los procesos internos de cada compañía, considerando los modelos de gobierno necesarios para apoyar una gestión enfocada en la cadena de valor y los objetivos del cliente.

Gestión de Portfolios Estratégicos

Apoyo a las organizaciones en el proceso de análisis y toma de decisiones sobre sus inversiones estratégicas mediante la definición e implantación de oficinas de proyectos EPMO (Enterprise Project Management Office).

Gestión de Programas y Proyectos

Definición de los modelos y estructuras para la implantación de oficinas de gestión de programas y proyectos (PMO), poniendo el foco en el cumplimiento de los objetivos y en la mejora de la eficiencia de los equipos involucrados.

Gestión de Servicios IT

Definición e implantación de oficinas de gestión de servicios o Service Management Office (de Negocio-BSM e IT-ITSM) desde una perspectiva y foco estratégicos para ser capaces de dar respuesta en tiempo y forma a la demanda del negocio y garantizar una producción y entrega de los servicios lo más eficiente y optimizada posible.

Gestión del Cambio Organizacional

Facilita la adopción real de nuevos procesos, metodologías, cambios organizativos o herramientas bajo la consideración de un proyecto en sí mismo y, según el caso, de la puesta en marcha de Oficinas de Transformación.

Aspectos clave en el diseño de gobierno de IT y roadmap de implementación

Uno de los aspectos centrales en el Diseño de Gobierno IT es el de asegurar que la estrategia esté alineada con los objetivos estratégicos del negocio, además de definir una estructura organizativa clara para la gobernanza, con roles y responsabilidades bien definidas.

Otra de las cuestiones clave es seleccionar y adoptar un marco de referencia, como COBIT o ITIL (Information Technology Infrastructure Library), que se ajuste a las necesidades y características específicas de la organización.

Desde ya, involucrar a las partes interesadas es fundamental en el proceso de diseño. Esto incluye a líderes de negocio, líderes de IT, y otros usuarios y grupos de interés relevantes.

Tan importante como eso es integrar la gestión de riesgos en el diseño del gobierno de IT. Es decir, identificar y abordar proactivamente los riesgos asociados con la tecnología y su impacto en los objetivos empresariales.

Pero tener en cuenta todos estos aspectos, no exime al equipo que lidere el proyecto de gobierno de IT de elaborar un roadmap de la implementación.

Por lo general, abarca distintas fases como la de Evaluación y Diagnóstico, Definición de Objetivos y Metas, desarrollo de Capacidades, Implementar cambios de manera gradual y secuencial, formación y Comunicación y el de evaluación y Ajuste Continuo.

Fases clave en el diseño de gobierno IT

En Izertis establecieron un roadmap de implementación de gobierno de IT en siete fases:

Iniciar un programa. Identificar la necesidad. Definir problemas y oportunidades. Formar el equipo. Definir la hoja de ruta Diseñar el programa del plan, e identificar participantes. Llevar a cabo el Plan de Ejecución. Implementar mejoras Obtener beneficios. Operar y medir Revisar la efectividad. Monitorear y evaluar

Según aclara Virginia Pérez Hernández, PM de la compañía, en este modelo cobran especial relevancia las dos últimas fases, “que permiten evaluar los objetivos planteados inicialmente, y la identificación de nuevos requerimientos, cerrando un ciclo que fomenta la mejora continua y garantiza la evolución de la Oficina”.

Evaluación de la consecución de objetivos y mejora continua

Para el líder de Servicios de cuentas estratégicas de Izertis, Alberto Álvarez Álvarez, evaluar la carga de trabajo se debe hacer desde una perspectiva enfocada a detectar posibles necesidades o carencias de las distintas áreas de negocio.

“Uno de los objetivos del seguimiento del servicio es precisamente velar por la mejora continua. Para que se produzca dicha mejora hay que establecer planes de actuación para cada necesidad y revisarlos de forma continua hasta que se verifique que han surtido el efecto buscado”.

Identificación de requerimientos y revisión de la efectividad

De lo que se trata en la identificación de requerimientos, es de determinar las necesidades de la organización en relación con el uso de la tecnología.

Los requerimientos de gobierno de IT pueden ser de naturaleza técnica, organizacional o legal.

Hay distintas maneras de identificar esas necesidades. A través de entrevistas, mediante encuestas, o mediante la revisión de documentos.

Por otro lado, la revisión de la efectividad es el proceso de evaluar si un sistema o proceso está cumpliendo con sus objetivos.

Puede realizarse a través de una variedad de métodos. Como, por ejemplo, la medición de indicadores clave de rendimiento (KPI), el análisis de datos o auditorías para identificar áreas a mejorar.