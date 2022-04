CNN+ cerrará a finales de abril, a un mes de su lanzamiento

Ni un mes duró el servicio de streaming de la cadena de noticias CNN. El próximo 30 de abril CNN+ dejará de existir, según confirmó el propio medio de comunicación.

Anunciado como “el muy esperado servicio de transmisión por suscripción”, la plataforma debutó el pasado 29 de marzo en Estados Unidos con tres tipos de contenido: programación en vivo, bajo demanda e interactivo”.

La plataforma ofrecía, además de noticias del día, reportajes, investigaciones, documentales y programas informativos por $5.99 dólares al mes.

El antiguo CEO de WarnerMedia, Jason Kilar señaló mediante su cuenta de Twitter que la plataforma era “tan importante para la misión de CNN como lo ha sido el canal de TV en los últimos 42 años”.

Today marks the launch of CNN+. In my opinion, CNN+ is likely to be as important to the mission of CNN as the linear channel service has been these past 42 years. It would be hard to overstate how important this moment is for CNN. 1/x pic.twitter.com/wvag0wHROV

— Jason Kilar (@jasonkilar) March 29, 2022