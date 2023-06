Dependencias en EU, afectadas tras ciberataque a MOVEit Transfer

Varias dependencias de Estados Unidos (EU) se han visto comprometidas como parte de un ciberataque más amplio que ha afectado a decenas de organizaciones en las últimas semanas a través de una vulnerabilidad en MOVEit Transfer de Progress, popular software para compartir archivos.

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés), el principal organismo civil de vigilancia de la ciberseguridad en EU, dijo el jueves que todavía investiga el alcance de los ataques.

El subdirector ejecutivo de CISA, Eric Goldstein, dijo en una declaración a CNN que el organismo “está brindando apoyo a varias dependencias federales que han experimentado intrusiones. Estamos trabajando con urgencia para comprender los impactos y garantizar una remediación oportuna”.

Los ciberdelincuentes aprovecharon una vulnerabilidad crítica en MOVEIt, “que podría derivar en una escalada de privilegios y un posible acceso no autorizado al entorno”, según informó CISA en su cuenta de Twitter.

🚨 Progress Software discovered a critical vulnerability in MOVEit Transfer that could lead to escalated privileges and potential unauthorized access to the environment. See mitigation steps at https://t.co/2CrbP08T1L #cybersecurity

— CISA Cyber (@CISACyber) June 15, 2023