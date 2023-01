Descartan ciberataque en falla de la FAA que afectó a miles de vuelos en EU

Tanto la Casa Blanca como la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos descartaron que la causa de la interrupción del sistema que provocó la demora y cancelación de miles de vuelos en la Unión Americana haya sido un ciberataque.

Primero, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó en la mañana que “no hay evidencia de un ataque cibernético en este momento, pero el presidente ordenó al [Departamento de Transporte] DOT que realizara una investigación completa sobre las causas”.

The President has been briefed by the Secretary of Transportation this morning on the FAA system outage. There is no evidence of a cyberattack at this point, but the President directed DOT to conduct a full investigation into the causes. The FAA will provide regular updates.

Ya por la tarde, a través de su cuenta de Twitter, la FAA explicó que “nuestro trabajo preliminar ha rastreado la interrupción hasta un archivo de base de datos dañado. En este momento, no hay evidencia de un ataque cibernético”.

La mañana del miércoles el sistema de la Administración Federal de Aviación para alertar a los pilotos sobre problemas de seguridad, llamado Aviso para Misiones Aéreas (NoTAM) se cayó, lo que provocó que miles de vuelos no pudieron despegar.

“Las operaciones en todo el Sistema Nacional del Espacio Aéreo se ven afectadas”, reconoció en su momento la FAA, que añadió que “todos los vuelos actualmente en el cielo son seguros para aterrizar”.

La agencia explicó que los pilotos verifican el sistema NOTAM antes de volar. Se trata de una notificación sobre pistas cerradas, cortes de equipos y otros peligros potenciales a lo largo de una ruta de vuelo o en un lugar que podría afectar el vuelo.

Poco antes de las ocho de la mañana (tiempo de la Ciudad de México), poco más de dos horas después de que se presentó la falla, la FAA levantó la orden y dijo que se reanudaban las operaciones de tráfico aéreo.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.

We continue to look into the cause of the initial problem

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023