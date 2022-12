El internet satelital Starlink supera el millón de usuarios activos

Starlink superó el millón de usuarios activos en el mundo, reveló SpaceX, la empresa de Elon Musk creadora del servicio de internet satelital.

Apenas el pasado 17 de diciembre, SpaceX lanzó 54 satélites más de Starlink a la órbita terrestre baja desde el Complejo de Lanzamiento 39A (LC-39A) en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

“Este fue el decimoquinto lanzamiento y aterrizaje de este propulsor de primera etapa Falcon 9, que anteriormente lanzó Crew Demo-2, ANASIS-II, CRS-21, Transporter-1, Transporter-3 y ahora 10 misiones Starlink”, informó la empresa.

El servicio de internet utiliza una constelación de miles de satélites que orbitan por el planeta mucho más cerca de la Tierra, a unos 550 km, lo que hace que la latencia sea considerablemente menor: alrededor de 20 ms, comparado con un promedio mayor a 600 ms, según afirma en su sitio web.

La mayoría de los servicios de internet satelital provienen de satélites geoestacionarios únicos que orbitan por el planeta a más de 35,000 km.

SpaceX aseguró a través de un video en Twitter que su internet de alta velocidad está disponible “en casi todo el mundo”.

Starlink now has more than 1,000,000 active subscribers – thank you to all customers and members of the Starlink team who contributed to this milestone ❤️💫🌎 https://t.co/5suNxFvtEH pic.twitter.com/E1ojYarcEA

