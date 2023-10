Expectativa favorable para el Buen Fin 2023: AMVO | IT Masters Mag

El Buen Fin, iniciativa comercial lanzada en 2011 para reactivar la economía fomentando el consumo al ofrecer descuentos al consumidor tiene buenas perspectivas este año.

Aunque las ofertas y descuentos atractivos siguen siendo el mejor motivador (67%) según estudio realizado por la Asociación Mexicana de Venta en línea (AMVO), acerca de las Expectativas de compra de este año, la campaña tiene buena percepción entre los compradores potenciales.

Tres de los atributos para considerar comprar durante ese fin de semana son: que se ofrezcan más formas de financiamiento –meses sin intereses, pago de contado con descuento adicional, compra ahora y paga después– (36%), mayores beneficios –como generación de puntos o bonificaciones– (32%), o que haya más formas de pago además de poder hacerlo con tarjeta de débito o crédito (18%).

Daniela Orozco, directora de Inteligencia y estudios de mercado en la AMVO, afirmó que ocho de cada 10 internautas planean adquirir algún producto o servicio durante el Buen Fin.

Se estima que 89% de los compradores potenciales de esta campaña son recurrentes pues han adquirido al menos un producto en ediciones previas.

Este grupo de compradores indicó que su interés por aprovechar descuentos y promociones (68%) es la principal razón para adquirir algo durante el Buen Fin. 54% considera que esos días hay una amplia variedad de productos y servicios, mientras que 44% percibe que hay mejores promociones y descuentos que en otras campañas comerciales que se realizan en otra época del año.

Adicionalmente, los encuestados señalaron diferentes beneficios que obtienen al realizar compras en línea durante esa campaña: Ahorran tiempo y traslado a la tienda física; Internet tiene más promociones y descuentos que las tiendas físicas, así como para evitar aglomeraciones si tuvieran que ir en persona a hacer las compras.

Métodos de pago y de entrega preferidos

Por otra parte, los principales métodos de pago citados por los compradores potenciales que podrían usarse este año son: tarjeta de crédito (76%), tarjeta de débito (59%) y tarjeta departamental (36%).

Una vez hechas las compras, nueve de cada 10 personas prefieren la entrega a domicilio. 21% prefiere recoger en tienda física, 18% pide que se las envíen a su oficina o trabajo y 12% va a recogerlas en punto de retiro u oficinas de mensajería.

La ejecutiva de AMVO señaló que una opción que surgió en este estudio, con 6% fue el uso de casilleros inteligentes, como Amazon Hub Lockers u otros, que habla de una nueva generación de compradores con nuevas preferencias.

Actitudes del comprador

Orozco dice que durante los días previos al Buen Fin, una gran parte de los compradores potenciales suelen buscar productos por Internet y se dan el tiempo de ir a las tiendas físicas para comparar los precios que vieron en línea.

En este tipo de comportamiento omnicanal, el estudio identificó tres categorías de acciones: Boomerooming, gente que prefiere investigar por internet acerca del producto, después revisa sus características en una tienda física y, finalmente, lo compra en línea (68%); Showrooming, quienes prefieren visitar la tienda física para conocer el producto, aunque después lo adquieran por Internet (70%); y, Webrooming, aquellos que investigan primero por Internet acerca del producto pero optan por comprarlo en la tienda física (64%).

No todo es color rosa

No obstante lo anterior, un sector de los encuestados señaló que hay una lista de barreras de compra que los hacen evitar participar en esta campaña. 45% no confía en las promociones del Buen Fin; para 25% la situación económica actual y la inflación le impide comprar; 24% prefiere esperar otro tipo de promociones y ofertas; 22% no tiene dinero para comprar en esas fechas y 16% tiene incertidumbre acerca de sus ingresos.