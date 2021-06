Falla global ocasiona caída en grandes sectores de internet

Numerosos sitios web de todo el mundo dejaron de funcionar simultáneamente alrededor de las 5 de la mañana de este martes (tiempo del Este en EE.UU.). Durante casi una hora estuvieron fuera de línea páginas web como las del Gobierno británico, los diarios The New York Times y The Guardian, BBC, CNN, Twitch, Spotify y Github debido a una falla en los servidores de Fastly. Esta compañía estadounidense, con sede en San Francisco, provee servicios de red de distribución de contenido (CDN por sus siglas en inglés) desde la nube .

Una hora después de que inició la falla, Fastly informó a través de su cuenta de Twitter que había identificado el problema y aplicado una solución para que regresaran los servicios globales de sus usuarios. La falla que provocó las interrupciones se dio en una configuración de servicio.

Fastly controla contenidos en línea, maneja el tráfico de datos en internet y brinda espacios para almacenar información. Así como puede agilizar la provisión de servicios, acelerar los tiempos de carga de sitios web y proteger contra ataques DoS y DDoS, cuando se presenta una falla en sus puertos esto provoca que se extienda por la periferia de la red.

Fastly, competidor de nicho

La situación se reflejó en el mercado bursátil, ya que las acciones de Fastly cayeron alrededor de 2.5% al inicio de actividad de los mercados en Nueva York. Sin embargo, por la tarde de este martes se reportaba que el precio de la acción estaba a $56.23 dólares, 10.91% más que el cierre del día previo. En lo que va del año, las acciones de Fastly han registrado descensos en general. Sus principales competidores, Cloudflare y Akamai Technologies han tenido mejor comportamiento bursátil en lo que va de 2021.

La compañía tiene 10 años en el mercado y está valuada en $10,000 millones de dólares. En mayo pasado, Fastly presentó los resultados financieros del primer trimestre de 2021. Reportó que sus ventas en ese periodo llegaron a los $85 millones de dólares, 35% más que en el primer trimestre de 2020, cuando registró ventas por $63 millones de dólares.