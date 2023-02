Google muestra una prueba de Bard, pero sus resultados son inexactos

Google tuiteó un GIF que demuestra cómo se usaría Bard, su nuevo servicio experimental de inteligencia artificial conversacional, considerado como la competencia de ChatGPT, de OpenAI, y no todo salió bien.

La prueba muestra cómo responde a la pregunta: “¿Qué nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb puedo contarle a mi hijo de nueve años?” Las respuestas, a primera vista, parecen útiles. Sin embargo, los observadores pronto notaron que el chatbot entregó información inexacta.

Bard respondió: “JWST tomó las primeras imágenes de un planeta fuera de nuestro propio sistema solar”. Pero la primera foto de un exoplaneta fue tomada en 2004 por el VLT (Very Large Telescope) del Observatorio Europeo Austral.

La pequeña demo, publicada el lunes pasado y que Google no ha eliminado, pudo ser —sin quererlo— la comprobación de que estas tecnologías aún son deficientes.

Google realizó el miércoles una presentación, que se transmitió en vivo desde París, para promocionar Bard. Ejecutivos de la compañía mostraron cómo se puede usar, los pros y los contras de comprar un automóvil eléctrico, por ejemplo, o planificar un viaje, y discutieron algunas de sus capacidades.

La presentación se dio un día después de que su competidor Microsoft realizó su propio presentación sobre las nuevas tecnologías de inteligencia artificial en su motor de búsqueda, Bing.

Bard, que está en fase de prueba y aun no está disponible al público general, se basa en el modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo de Google. Está diseñado para dar a los usuarios respuestas conversacionales a preguntas relativamente complejas.

El tuit de Google sumaba más de 1.4 millones de reproducciones al miércoles. Google reconoció el error en una declaración a ZDNET. “Esto destaca la importancia de un proceso de prueba riguroso, algo que estamos iniciando esta semana con nuestro programa Trusted Tester”, dijo un portavoz la empresa.

En el comunicado, señaló que “combinaremos comentarios externos con nuestras propias pruebas internas para asegurarnos de que las respuestas de Bard alcancen un alto nivel de calidad, seguridad y solidez en la información del mundo real”.

