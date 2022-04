Hackean a Mailchimp y mandan campaña de phishing a usuarios de Trezor

El monedero de hardware de criptomonedas Trezor informó el domingo que la plataforma de e-mail marketing Mailchimp había sido vulnerada. Según publicó en Twitter, la compañía le confirmó que “su servicio había sido comprometido por un insider dirigido a las empresas de crypto”.

MailChimp have confirmed that their service has been compromised by an insider targeting crypto companies.

We have managed to take the phishing domain offline. We are trying to determine how many email addresses have been affected. 1/

— Trezor (@Trezor) April 3, 2022