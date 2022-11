IBM ve crecimiento del gasto en tecnología a menos que haya “recesión catastrófica”

Para el CEO de IBM Arvind Krishna los temores sobre el aumento de las tasas de interés, la inflación y las restricciones laborales no han afectado las inversiones en tecnología, incluso van en aumento.

“Podemos debatir, pero creo que el gasto en tecnología estará entre 2% y 4% por delante del PIB [de Estados Unidos]”, afirmó Krishna al participar en un foro de The Economic Club of New York, según reportó la propia cuenta de Twitter de la asociación.

Incluso, lanzó una indirecta hacia la ola de despidos que otras tecnologías enfrentan, como Meta, que anunció el mayor recorte de su historia, o Amazon, que inició un ajuste de posiciones.

“Cuando veo nuestra demanda para 2023, me siento bastante cómodo. Estamos contratando, no congelando”, dijo auqnue reconoció que lo hacen de forma más moderada.

De acuerdo con una nota de Bloomberg, el CEO de IBM comentó que a menos que haya una “recesión catastrófica”, el gasto corporativo en tecnología debería seguir aumentando. “Mientras hablo con los CEO y los CIO de todo el mundo, casi ninguno de ellos habla de reducir el gasto en tecnología”, dijo.

Sin embargo, señaló que un punto de precaución es si Europa occidental atraviesa una crisis energética. “En algún momento, se pondrá al día. Los precios de la energía ya lo están haciendo”.

Ya no hay que convencer sobre el uso de nube

Krishna se refirió a su apuesta por la computación en la nube, de la que dijo que “ya no hay que convencer a la gente” de implementarla”, y la inteligencia artificial, tema en el que aseguró que “todavía tienen que ver el beneficio completo”.

Además habló de las 25 adquisiciones que ha hecho la empresa desde abril de 2020. “Todo eso en conjunto cambia la cartera, modifica la forma en que vendemos y cambia la asignación de capital”.

Las acciones de IBM han sido un refugio relativamente seguro en el colapso del mercado tecnológico, En 2022 han repuntado 8.1% hasta el cierre del miércoles pasado, en comparación con una caída de 28% del índice Nasdaq 100.

En su más reciente informe de resultados, el gigante azul superó las estimaciones de ventas en contraste con otros gigantes tecnológicos, que han estado por debajo de las expectativas.

Descarta exigir el regreso a las oficinas

El CEO de IIBM comentó que es probable que la compañía no instituya un mandato de regreso a la oficina mientras la asistencia siga creciendo.

Los trabajadores en Estados Unidos, señaló, acuden a la oficina casi la mitad del tiempo. Aunque Krishna dijo que le gustaría que llegara a 60%. La asistencia es ligeramente mayor en Europa y casi completamente en Japón y China, agregó.