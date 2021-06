La mitad de las marcas más valiosas en 2021 pertenecen al sector tecnológico

Amazon, una de las empresas que mejor ha capitalizado los efectos de la pandemia, se mantuvo en el ranking BrandZ, que publica anualmente Kantar, como la marca más valiosa del año, con un valor de $684,000 millones de dólares. En 2021, nuevamente, las compañías tecnológicas lograron resultados muy positivos.

Desde su primera publicación en 2006, Amazon ha aparecido en el listado. Entonces, su valor de marca llegó casi a $268,000 millones de dólares; ahora, junto con Apple, son las primeras marcas cuyo valor supera los $500,000 millones de dólares.

En esta edición, el valor de las 100 marcas que aparecen en el ranking creció 42%. En conjunto alcanzan $7.1 billones de dólares, cifra que equivale al PIB combinado de Francia y Alemania, de acuerdo con el reporte. Si se hace una división por países de origen de las compañías, el líder es Estados Unidos, ya que de ahí provienen 76% de las marcas más valiosas este año. Le siguen China, con 14% y Europa con 8%.

Marcas IT, presentes

Luego de la pandemia, era previsible que hubiera un incremento en el valor de marcas del área IT y de comercio electrónico. En el ranking de este año, prácticamente la mitad de las marcas forman parte de categorías como Proveedores de tecnología y soluciones de negocio, Proveedores de telecomunicaciones, Medios y entretenimiento, Tecnología de consumo, Retail y Ecosistema IoT.

A estos rubros pertenecen: Amazon (1), Apple (2), Google (3), Microsoft (4), Tencent (5), Facebook (6), Alibaba (7), Nvidia (12), Verizon (13), AT&T (14), IBM (15), Instagram (18), PayPal (19), Adobe (20), Intel (23), Netflix (24), SAP (26), Accenture (27), Oracle (28), Xfinity (31), Texas Instruments (35), Salesforce (36), Qualcomm (37), Spectrum (38), YouTube (39), Cisco (41), Samsung (42), TikTok (45), Deutsche Telekom (46), Huawei (50), Zoom (52), Intuit (53), LinkedIn (54), AMD (57), Tata Consulting Services (58), XBOX (59), Vodafone (60), Haier (65), China Mobile (68), Xiaomi (70), Dell Technologies (72), Baidu (77), Snapchat (82), NTT (88), Autodesk (89), Orange (91) y Spotify (99).

Kantar destacó el buen posicionamiento que alcanzaron las marcas de comercio electrónico, con un crecimiento promedio de 48%. Además, este año 13 marcas se incorporaron al listado global, entre ellas destacan Nvidia (posición 12, $105,000 mdd), Zoom (no. 52, $36,927 mdd), AMD (no. 57, $33,000 mdd) y Spotify (no. 99, $19,000 mdd.).

El trabajo a distancia y la colaboración remota que experimentó la sociedad global en 2020 tuvieron un impacto directo en compañías como Zoom, que este año apareció por primera vez en el listado y con un solo impulso se colocó en la posición 52. En otro rubro, también provocado por el confinamiento, se observó un crecimiento superior a 50% en la categoría de medios de comunicación y entretenimiento. Lejos queda 2018, cuando Google encabezó el ranking.

Un caso aparte es Tesla, que ocupa la posición número 47 en la categoría de Autos. La empresa de Elon Musk fue la marca con mayor crecimiento en su valor interanual porque registró un crecimiento de 275% año contra año y está valorada en $42,606 millones de dólares. Lo anterior la convierte en la firma de automóviles más valiosa del mundo.

Top ten de las marcas más valiosas del mundo en 2021