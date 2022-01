Microsoft comprará a Activision Blizzard: la adquisición más cara en su historia

Esta mañana se confirmó la intención de Microsoft Corp de adquirir a Activision Blizzard por $68,700 millones de dólares, la compra más grande que se haya realizado en la industria de videojuegos. Además, Microsoft nunca ha desembolsado tanto dinero en una sola compañía. La anterior transacción que ostentaba el título era la compra de LinkedIn en 2016, que se concretó por $26,200 millones de dólares.

El acuerdo aún debe convencer a los reguladores en Estados Unidos, que podrían ver riesgo en la concentración de franquicias, talentos y canales de distribución que la empresa alcanzaría. Microsoft fabrica las consolas Xbox y cuenta con una fuerte presencia en el mercado de videojuegos de PC, pero sus intenciones de dominar la industria se volvieron bastante evidentes con una agresiva campaña de adquisiciones recientes.

En 2021 Microsoft compró a Bethesda (mediante su compañía madre ZeniMax Media), famosa por juegos como Doom, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein y Dishonored. Un año antes se hizo con smash.gg, la más popular plataforma de juegos competitivos en la actualidad. Otras compras recientes relacionadas han incluido a Double Fine, Ninja Theory, Compulsion Games y Playground Games.

Microsoft cuenta en la actualidad con 20 estudios de desarrollo distintos. La adquisición de Activision Blizzard, dueña de Treyarch, Raven e Infinity Ward, entre otros, elevaría ese número a 28.

La movida contribuiría a una estrategia más amplia enfocada en el “metaverso”, un concepto que actualmente se limita al marketing, pero que promete generar mundos virtuales interconectados en los que la gente trabaje, socialice y juegue.

“Hoy los videojuegos son la más dinámica y excitante categoría en entretenimiento a lo largo de todas las plataformas, y jugará un rol clave en el desarrollo de las plataformas del metaverso”, dijo el CEO de Microsoft, Satya Nadella.

