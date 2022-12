Microsoft reclasificó a “critica” la severidad máxima de una vulnerabilidad en SPNEGO que parchó originalmente en septiembre pasado tras el hallazgo de que puede explotarse para lograr la ejecución remota de código.

Rastreada como CVE-2022-37958, con un puntaje CVSS: 8.1, la falla NEGOEX se describió en su momento como una vulnerabilidad de divulgación de información en el mecanismo de seguridad de negociación GSSAPI simple y protegido (SPNEGO).

SPNEGO es un esquema que permite que un cliente y un servidor remoto lleguen a un consenso sobre la elección del protocolo que se utilizará —por ejemplo, Kerberos o NTLM— para la autenticación.

En su aviso actualizado, Microsoft advirtió que la explotación exitosa de esta vulnerabilidad depende de condiciones fuera del control del atacante.

“Un ataque exitoso no se puede lograr a voluntad, sino que requiere que el atacante invierta una cantidad medible de esfuerzo en la preparación o ejecución contra el componente vulnerable”, explicó.

Entre los requerimientos mencionó la recopilación conocimientos sobre el entorno en el que existe el objetivo/componente vulnerable, la preparación del entorno de destino para mejorar la confiabilidad de la explotación o la inyección en la ruta de red lógica entre el objetivo y el recurso solicitado por la víctima para leer y/o modificar las comunicaciones de red.

Un análisis más detallado de la falla por parte de la investigadora de X-Force Red de IBM, Valentina Palmiotti, descubrió que podría permitir la ejecución remota de código arbitrario, lo que llevó a Microsoft a reclasificar su gravedad.

Demonstrating CVE-2022-37958 RCE Vuln. Reachable via any Windows application protocol that authenticates. Yes, that means RDP, SMB and many more. Please patch this one, it's serious! https://t.co/ikOrTvQIJs pic.twitter.com/bOTmL5Fh2H

— chompie (@chompie1337) December 13, 2022