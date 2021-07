Mobile World Congress 2021 termina sin grandes lanzamientos

Se estima que este año asistieron al Mobile World Congress cerca de 35,000 visitantes, una tercera parte de los que acudieron a la edición 2019. El MWC21 adoptó un formato híbrido con participación virtual de expositores como Amazon, Ericsson, Facebook, Google, Lenovo, Microsoft y Sony. El Pabellón 3 —que solía ser el más impactante de la sede en L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona— albergó a Telefónica, Orange y ZTE. No hubo grandes lanzamientos como en otras ocasiones.

Al inicio del congreso, Qualcomm anunció que más de 30 carriers y proveedores de equipo de telecomunicaciones han dado su apoyo colectivo a 5G mmWave (millimiter-wave) para impulsar la disponibilidad de dispositivos y redes con esta tecnología.

5G mmWave utiliza abundantes recursos de espectro en frecuencias superiores a 24 GHz para complementar los despliegues por debajo de los 6 GHz y liberar todo el potencial de 5G. La tecnología permite que los operadores líderes agreguen capacidad masiva a las redes celulares, para ofrecer velocidades inalámbricas de varios gigabits y conectividad de baja latencia. Esto puede ayudar a expandir 5G a nuevas oportunidades, como aplicaciones y servicios inalámbricos fijos, empresariales (oficinas, campus) y verticales, como seguridad de video Ultra HD, y orientación y control remotos precisos en diversos escenarios como telemedicina, fábricas inteligentes y puertos inteligentes.

Cristiano Amon, presidente y CEO electo de Qualcomm Incorporated, señaló que este apoyo los principales líderes de la industria móvil demuestra la escala global y la madurez de 5G mmWave. Desde hace un lustro, se ha considerado que el MWC es un escaparate para impulsar 5G.

AI y ecosistema IoT en MWC21

También durante el primer día del MWC21, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, destacó que la revolución digital actual es una oportunidad única en la vida para ‘reimaginar’ el futuro.

El directivo afirmó que hoy, casi 40% del tráfico de internet no es humano, sino que lo generan máquinas que hablan entre sí; se produce una enorme cantidad de datos que pueden ser transformados en información por la inteligencia artificial. Álvarez-Pallete considera que el reto es convertir esos datos en conocimientos, para lo que se requiere llevar la digitalización al siguiente nivel y dejar que la inteligencia artificial desarrolle todo su potencial.

Lejos del bombo de otros años, en esta ocasión durante los cuatro días del MWC se presentaron novedades con AI, 5G, wearables para el ecosistema IoT y algunos teléfonos inteligentes.

Huawei exhibió características nuevas de HarmonyOS, sistema operativo que busca sustituir a Android, a cuya tienda de aplicaciones y servicios básicos que controla Google no tiene acceso el fabricante chino debido al bloqueo comercial de EE. UU. Si bien, HarmonyOS es una plataforma para telefonía móvil, hce unas semanas Huawei presentó dispositivos IoT y tabletas que utilizan este sistema operativo.

Musk habló del gran riesgo de Starlink

Una de las conferencias estrella del WMC21 fue la de Elon Musk. De manera virtual, desde California, el empresario dijo que en agosto estará disponible Starlink, servicio de internet satelital de su compañía SpaceX.

Actualmente, Starlink tiene más de 1,500 satélites de órbita baja y opera en una docena de países. Musk confía en que dentro de un año alcanzarán 500,000 clientes; por ahora tienen 69,000.

El directivo afirmó que para brindar conectividad al mundo, la compañía requiere una inversión cercana a $30,000 millones de dólares. La tecnología satelital podría vincularse con redes de fibra óptica y 5G para dar conectividad a zonas difíciles de cubrir por parte de los operadores. Ante este panorama, Musk afirmó que el primer objetivo de Starlink es no ir a la quiebra. El reto es muy grande, requiere un flujo positivo sustancial para seguir adelante.

Por otra parte, Nick Read, consejero delegado de Vodafone, alertó acerca de la necesidad de que haya mayor inversión pública para cerrar la brecha digital y acelerar la digitalización de la Unión Europea ante el riesgo de que la región se rezague ante China y EE. UU., lo que amenazaría su posición económica.

Four Years From Now, 4YFN, evento dedicado a las startups, tuvo un espacio especial en la Gran Fira. Por primera vez contó con un Programa de Inversores atraer la atención de inversionistas y fondos.

Los asistentes a la edición 2021 debían contar con su acreditación digital en la app oficial MWC21, mostrar una prueba PCR negativa al Covid-19 y usar cubrebocas certificados Ffp2. Este año, el congreso ocupó solamente dos de los pabellones de la Gran Fira de Barcelona. Se tiene programado que el MWC22 se realice del 28 de febrero al 3 de marzo del año entrante.