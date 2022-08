Musk involucra a Jack Dorsey en su juicio contra Twitter

Jack Dorsey es el nuevo personaje al que la defensa de Elon Musk ha involucrado en la batalla legal del magnate sudafricano contra Twitter.

El antiguo CEO de la red social y uno de sus cofundadores recibió la semana pasada una citación en la que le piden documentos y comunicaciones relacionados con la adquisición, así como información sobre el efecto de las cuentas falsas o de spam y su medición de usuarios activos diarios, según un reporte de AP.

Twitter ha emitido citaciones para varios inversionistas de tecnología y empresarios relacionados con Musk; entre ellos, Marc Andreessen y David Sacks, director de operaciones y fundador de PayPal.

La semana pasada, Musk consiguió una victoria parcial, luego de que la Corte de Cancillería de Delaware ordenó a la red social entregar información de 41 empleados del área de Producto, que dirigía otro exlíder de la red social, Kayvon Beykpour, también cofundador de Periscope.

Dorsey ha mostrado su apoyo a Musk en el pasado. En abril pasado, cuando se dio a conocer la intención del empresario de adquirir Twitter, señaló en su perfil que pensaba que el CEO de Tesla era la “solución singular” en la que confía para operar la compañía.

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness.

— jack (@jack) April 26, 2022