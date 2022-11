Musk se lanza contra Apple por quitar publicidad en Twitter

Twitter ha dejado de tener publicidad de Apple y Elon Musk no solo hizo público el tema, sino que inició una ofensiva de tuits —al menos ocho— en contra de la empresa de Cupertino y su CEO, Tim Cook, que poco caso le han hecho, al menos públicamente.

Apple no es el único. De acuerdo con un análisis de MediaRadar, desde que Musk hizo pública su intención de comprar la compañía en abril pasado, la red social pasó de 3,900 —el pico alcanzado en mayo de 2022— a 2,300 anunciantes hasta agosto pasado.

El reporte destaca la falta de nuevos anunciantes. Antes de julio de 2022, más de 1,000 nuevos marcas gastaban en Twitter cada mes. En julio y agosto de este año, ese número se redujo a 200.

Incluso, el magnate sudafricano reconoció una vez que ya había adquirido la empresa, en un tuit a principios de noviembre, que Twitter tenía una caída masiva en los ingresos.

Explicó que “los grupos de activistas presionan a los anunciantes, aunque nada ha cambiado con la moderación del contenido e hicimos todo lo posible para apaciguarlos” y advirtió que, si esto seguía, mencionaría y avergonzaría a los responsables.

La mañana del lunes, el magnate sudafricano reveló a través de su cuenta que Apple ha dejado de hacer publicidad en Twitter en su mayoría. Y cerró su comentario con: “¿Odian la libertad de expresión en Estados Unidos?”.

Incluso, hizo mención directa a Cook con la pregunta: “¿Qué está pasando aquí?”. En referencia a su tuit anterior sobre la disminución de la publicidad.

What’s going on here @tim_cook?

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022