Neoris elige como nuevo presidente en el país a exdirector de Microsoft México

El acelerador digital Neoris nombró a Enrique Perezyera, quien dejó la dirección de Microsoft México en julio pasado, como su nuevo presidente para el país.

De acuerdo con la empresa con sede en Miami (Estados Unidos), el ejecutivo mexicano tendrá la responsabilidad de continuar los planes de la compañía en materia de crecimiento y expansión, además de fortalecer su presencia en uno de sus mercados más importantes.

Perezyera, quien es ingeniero en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), estuvo al frente de Microsoft México por cuatro años y dejó la empresa en septiembre pasado, cuando concluyó el periodo de transición con su sucesor Rafael Sánchez.

Durante ese periodo, la empresa de Redmond, Washington, inició el plan nacional “Innovar por México”, con una inversión en el país de $1,100 millones de dólares, que incluye la construcción de su región de centros de datos, próxima a iniciar operaciones en Querétaro.

En sus más de 30 años de experiencia en el sector, también ha colaborado en otras organizaciones como Hewlett Packard, IBM, Oracle, Sugar CRM y Salesforce. Actualmente, también contribuye con proyectos sociales como Albergue San Cristóbal y como Consejero Independiente de Reservamos.com.

Neoris-Microsoft, una cercana relación

El CEO global de Neoris, Martín Méndez, explicó en un comunicado que la llegada de Perezyera “nos fortalece y nos ayuda a potenciar, exitosamente, nuestro crecimiento en el mercado mexicano”.

El acelerador digital tiene presencia en 13 países y cuenta con más de 5,000 colaboradores, de los cuales cerca de 2,800 se encuentran en México.

La relación entre Microsoft y Neoris es cercana. Su alianza inició en 2014. Desde entonces, la empresa mexicana apoya a clientes con soluciones que aprovechan las plataformas como Azure (SAP on Azure, migraciones, desarrollo de productos digitales, soluciones analíticas y de inteligencia artificial) y Microsoft Dynamics 365 (servicio al cliente, Field Service, Finance and Operations and Power Platform).

En 2020, el acelerador recibió el premio Partner of the Year para la región de América Latina en la categoría SAP on Azure y apenas en julio pasado fue es reconocido en la categoría Azure Awards.

“México, destinado a ser una de las economías más relevantes”

En su primera declaración como presidente de Neoris en México, Enrique Perezyera, confió en que al frente del acelerador digital logrará muchos éxitos y afirmó que el país está destinado a ser una de las economías más relevantes del mundo.

“Soy un firme creyente de la tecnología y la misión que tiene Neoris de ayudar a las empresas a ser más competitivas, a través de la transformación digital de sus negocios”, comentó.

Perezyera añadió que construir un futuro mejor, responsable y más sostenible es uno de los principales desafíos que compartimos y esta es una oportunidad única.