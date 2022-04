Oficinistas en México “pierden” 4.6 horas a la semana por resolver temas de IT: encuesta

Tres de cada 10 oficinistas mexicanos sienten que no aprovechan todo su potencial porque pierden el tiempo en tareas de poca importancia, reveló la encuesta The New World of Work 2022, realizada en marzo pasado por ServiceNow.

Según el estudio en el que participaron 500 trabajadores de diferentes compañías en México, cuatro de cada 10 empleados afirmaron que disfrutarían más su trabajo y serían más productivos, si no tuvieran que hacer tantas tareas irrelevantes o repetitivas.

La mayoría de las mencionadas “tareas triviales” tienen que ver con problemas relacionados con las áreas IT y de Recursos Humanos (RRHH). Se calcula que en promedio se invierten a la semana 4.6 horas en resolver problemas con el equipo de tecnología y 3.7 horas en encontrar la información adecuada sobre temas de RRHH.

Tal problemática se acentúa ante la falta de disponibilidad 24/7 de ambos departamentos, así como la falta de proactividad para dar seguimiento a las consultas de los empleados que acuden con algún problema.

Fuente: Encuesta “The New World of Work 2022”, ServiceNow

Confían en la tecnología

Ocho de cada 10 trabajadores de oficina están de acuerdo en que las tareas triviales son algo innato del espacio del trabajo y que nunca desaparecerán por completo.

Sin embargo, el estudio muestra que esperan que el uso de la tecnología y de herramientas potenciadas por inteligencia artificial reduzcan al mínimo esa problemática en el futuro próximo.

Los colaboradores que ya usan esta tecnología en su trabajo diario se notan menos estresados, han ganado más tiempo libre y han podido dar un seguimiento más preciso de los progresos de su trabajo diario.

The New World of Work 2022 señala que 46% de los trabajadores dijeron que se sienten más felices y productivos cuando disponen de soluciones para ayudarles en las tareas cotidianas que resultan ser monótonas.

En conferencia de prensa, directivos de ServiceNow indicaron que es evidente que solucionar estos problemas es una de las prioridades que cada empresa y organización debe atender de inmediato.

Por lo que, garantizar las herramientas adecuadas para poder reducir al mínimo estas tareas y hacer que cada colaborador sienta que su trabajo es gratificante y productivo, se ha convertido en un tema recurrente en todas las industrias.

El salario no es lo más importante

El vicepresidente de ServiceNow Latinoamérica, Noam Bizman, señaló que en la actualidad, el salario no es el principal elemento para retener a los empleados.

De acuerdo con la encuesta, 60% de los trabajadores son millenials y centennials. Los más jóvenes prefieren tener un trabajo con mayor impacto que una mayor remuneración.

Incluso, 49% de los participantes que trabaja en oficinas dijo que sería capaz de renunciar a un aumento de sueldo para hacer un trabajo más significativo o tener la flexibilidad de optar por modelos laborales híbridos, en los que se ponderen opciones de trabajo remoto.

Aunque 88% de los oficinistas considera que su trabajo es trascendente, 72% desea tener un trabajo que sea mucho más relevante y que los haga sentir plenos profesionalmente hablando.

En 18%, nivel de adopción de ML y AI

Tras pandemia, la automatización y la inteligencia artificial han sido elementos claves para la revolución de los ámbitos laborales, reveló la encuesta de ServiceNow.

Los empleados afirmaron que la automatización es una solución esperada en sus empresas para minimizar las tareas de poca importancia para así poder desarrollar todo su potencial.

Mauricio García-Cepeda, director general de ServiceNow México e Hispanoamérica, dijo que en el estudio se identificó que los niveles de adopción de ML y AI en México llegan a 18% dentro de las empresas.

Esta cifra contrasta con lo que encontró recientemente un estudio global realizado por Rackspace, en el que 32% de los participantes dijo que este año ya formalizará la adopción de estas tecnologías.

Más allá de que el dato que arroja el estudio de ServiceNow se asemeja al que obtuvo la segunda compañía en su encuesta de 2021, es destacable que ML y AI sean elementos considerados relevantes en el cambio laboral post-pandemia.

Durante los dos años anteriores, se observó que los colaboradores pueden ser productivos y funcionales en esquemas de trabajo híbrido, realizando labores desde su hogar con horarios flexibles. Esto fue una pieza clave para lograr un equilibrio entre la vida personal y laboral.