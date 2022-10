¿Qué es Glonass y qué ha dicho el Gobierno de México sobre su uso?

Glonass es la abreviación del Sistema Global de Navegación Satelital, el cual es dirigido por la agencia espacial rusa Roscosmos. Actualmente opera en varios países de América Latina, como Brasil, Nicaragua, y Venezuela.

Fue creado en 1982 durante el contexto de la Guerra Fría, por lo que también tiene tintes militares. Se le considera como el equivalente al Global Positioning System (GPS) de Estados Unidos. Su funcionamiento se lleva a cabo por medio de satélites que permiten determinar la posición de los receptores de sus señales.

Si bien ha sido identificado por su presunto uso con fines de espionaje, el mecanismo también permite fortalecer la atención y prevención de desastres naturales, obtener información metereológica de manera más precisa y combatir al crimen organizado.

La periodista Dolia Estévez informó este fin de semana que este sistema es usado para espiar, versión similar a lo señalado por analistas en Washington, quienes aseguran que la expansión de Glonass forma parte de la estrategia de Vladimir Putin para que Lationamérica se incorpore a su zona de influencia.

México reconoció el sábado que firmó un acuerdo intergubernamental con Rusia sobre la cooperación en la investigación del espacio con fines pacíficos.

Del lado mexicano, el director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros, firmó el acuerdo, mientras que por parte de Rusia fue el vicedirector general de la Corporación Estatal Espacional “Roscosmos”, Sergey Valentinovich Saveliev.

Les comparto comunicación del Dr.Salvador Landeros ,Director de la Agencia Espacial Mexicana,en la que me informa que no se instalará el sistema satelital Glonass en México.El Acuerdo Marco de referencia no lo menciona ni lo incluye y no está previsto instalarlo en nuestro país.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 9, 2022