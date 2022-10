Sobre Pegasus, López Obrador responde: “Es inteligencia, no espionaje”

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a pregunta expresa sobre la investigación que reveló el uso del software de espionaje Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante su administración y negó que se espíe a opositores.

“Ellos [el Ejército] tienen labores de inteligencia que llevan a cabo. No de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente. Y no somos lo mismo”, dijo.

Pese a que el domingo pasado se dio a conocer la investigación que revela al menos tres nuevos casos de infección de Pegasus, a dos periodistas y un defensor de derechos humanos, fue hasta este martes cuando el presidente se refirió al tema.

López Obrador rechazó en su conferencia matutina tener conocimiento de la compra en 2019 que llevó a cabo la Sedena a Comercializadora Antsua, representante en México de NSO Group y fabricante del malware.

El mandatario, tras hacerle de su conocimiento de la denuncia penal presentada por periodistas, comentó: “Hay que esperar a que la fiscalía resuelva y no hay ningún problema”. También ofreció que la Sedena explique en los próximos días.

AMLO pide pruebas y se las dan

Al rechazar el espionaje, el presidente recordó su compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, y apuntó: “Si tienen pruebas, que las presenten”.

La reportera de Animal Político, uno de los tres medios aliados de la revelación, mencionó la evidencia que sustenta la investigación: el análisis forense que realizó Citizen Lab, de la Universidad de Toronto; la declaración judicial de NSO Group respecto a que solo vende el software a Gobiernos; una carta de esta empresa que nombra a su único representante para venderle a la Sedena, y un correo electrónico en el que se informa que el servicio se cumplió y que incluso se pagó.

Si le estoy diciendo que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad

Este último, señaló la periodista, obtenido de la filtración del ciberataque del que fue víctima la Sedena por el grupo de hacktivistas Guacamaya y que López Obrador confirmó la semana pasada.

“Si le estoy diciendo que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad”, concluyó el mandatario.

“Ni modo que la propia Sedena se hackeó”

Entre sus explicaciones para explicar por qué se encontró Pegasus en el teléfono de dos periodistas y un defensor de derechos humanos, el presidente López Obrador comentó: “Es que espían de afuera del país, espían adentro”.

El presidente agregó: “Hackearon los archivos de la Secretaría de la Defensa y ni modo que la propia Secretaría de la Defensa se hackeó o que hubo un autohackeo”

Justificó que se trata de “intereses opuestos a nosotros” y añadió: “Quisieran tener pruebas para afectarnos, pero no van a lograr su propósito, ya llevamos años en esta lucha y siempre hemos salido ilesos de la calumnia”.