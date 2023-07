Threads de Meta, el nuevo rival de Twitter, logra 70 millones de suscripciones en un día

El nuevo competidor de Twitter, Threads de Meta, explotó su crecimiento tras su primer día desde su debut público la noche del miércoles pasado, impulsado por la ya masiva base de usuarios de Instagram. La plataforma de redes sociales basada en texto ya tiene 70 millones de registros, dijo el viernes el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

Hasta el jueves por la tarde, The Verge había informado que los usuarios ya habían publicado más de 95 millones de publicaciones y 190 millones de me gusta, según los datos internos de la empresa que había visto. Meta no proporcionó métricas de participación actualizadas.

El crecimiento en auge se ve favorecido por el hecho de que Threads está vinculado a una red social existente, Instagram, también propiedad de Meta, la empresa matriz de Facebook. Los usuarios pueden registrarse con sus identificadores existentes en Instagram y pueden conservar algunos de sus seguidores mientras otros se registran en la aplicación.

“Meta solo necesita que uno de cada cuatro usuarios de Instagram use Threads mensualmente para que sea tan grande como Twitter”, señaló en un comunicado la analista principal de Insider Intelligence, Jasmine Enberg. Twitter reportó casi 238 millones de usuarios activos diarios monetizables en su último informe de ganancias trimestrales como empresa pública el verano pasado.

La aplicación todavía tiene mucho espacio para crecer, ya que aún no se ha lanzado en Europa, donde el jefe de Instagram dijo que todavía hay cierta complejidad regulatoria para navegar.

Musk, ¿preocupado?

El propietario de Twitter, Elon Musk, parece haber mostrado cierta preocupación por Threads, ya que su abogado Alex Spiro escribió una carta a Meta en la que acusa a la empresa de “apropiación indebida ilegal” de secretos comerciales.

“Nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un ex mpleado de Twitter”, respondió el director de comunicaciones de Meta, Andy Stone, en su nuevo perfil de Threads en referencia a la misiva. “Eso simplemente no es una cosa”.

Aún así, el crecimiento por sí solo no será suficiente para hacer de Threads una alternativa a Twitter que resista la prueba del tiempo. La aplicación también debe demostrar que puede mantener a los usuarios comprometidos y regresando.

Si bien Twitter es conocido por ser muy utilizado por periodistas, políticos y académicos, y es un lugar donde a menudo surgen noticias, los subprocesos de Meta podrían tener una audiencia y un enfoque mucho más amplios debido a su vinculación con Instagram, que tiene diferentes casos de uso como elemento visual. plataforma basada en Además, Meta ha tomado medidas para restar importancia al contenido político en Facebook, una política que, si se traslada a Threads, lo diferenciaría de Twitter.

“No es probable que los cazadores de noticias y los ávidos seguidores de Twitter se pasen a Twitter, y Meta necesitará mantener Threads interesantes para mantener el impulso una vez que la novedad desaparezca”, escribió Enberg. “Tampoco es un hecho que las personas usen Threads para mantenerse al día con las noticias y los eventos mundiales como lo hacen en Twitter, y la cultura será diferente. Pero eso podría funcionar en beneficio de Meta: incluso los usuarios de Twitter más comprometidos están hartos del caos constante y los cambios ad hoc, y Threads podría ofrecer un buen respiro”.

Aun así, muchos políticos ya se han dado de alta en el servicio. Axios informó que hasta el jueves por la noche, más de una cuarta parte de los 535 miembros del Congreso en ambas cámaras habían creado cuentas, así como media docena de candidatos presidenciales republicanos y altos asesores de la Casa Blanca.

Es probable que muchos anunciantes que están acostumbrados a trabajar con Meta también agradezcan una alternativa a Twitter, especialmente si la ven como una marca más segura. La compañía ha dicho que las pautas de la comunidad de Instagram también se aplicarán a Threads.