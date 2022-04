Trabajadores logran la creación del primer sindicato de Amazon en EU

Trabajadores en Nueva York lograron el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos.

Lo aprobaron este viernes en una votación de los 8,325 empleados de un almacén en Staten Island, en la que la mayoría (2,654) apoyaron ser representados por el Amazon Labor Union.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales dio a conocer los resultados de la votación en la que hubo una diferencia de más de 10 puntos porcentuales entre las opciones a elegir.

El líder sindical Christian Smalls celebró en su cuenta de Twitter la victoria. “Trabajamos, nos divertimos e hicimos Historia. Le damos la bienvenida al primer sindicato en América para Amazon”, publicó.

@amazon wanted to make me the face of the whole unionizing efforts against them…. welp there you go! @JeffBezos @DavidZapolsky CONGRATULATIONS 🎉 @amazonlabor We worked had fun and made History ‼️✊🏾 #ALU # ALUfortheWin welcome the 1st union in America for Amazon 🔥🔥🔥🔥

— Christian Smalls (@Shut_downAmazon) April 1, 2022