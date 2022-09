A lo largo de la tercera temporada del podcast IT Masters Update, tres directivos IT recomendaron la lectura de textos que han sido significativo en su desempeño. En los tres libros, el tema recurrente es el liderazgo.

Como parte de la sección IT Masters Insight de la semana, Luis Carsellé, director regional de Tecnología para América Latina de Estée Lauder; José Antonio Pedraza, CIO de Tokenchampions, y Verónica Martínez, CIO de Grupo Xcaret, eligieron hablar sobre algún libro.

Carsellé se refirió a El cerebro del líder, de Michael Platt, texto donde el autor refiere que las habilidades de liderazgo no son innatas, sino que pueden desarrollarse.

Pedraza mencionó El juego infinito, de Simon Sinek. Este libro cambió la perspectiva que el ejecutivo tiene de la competencia y de la manera en que se toman decisiones dentro de las empresas.

Y Martínez optó por Las cinco disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni. De esta obra, la ejecutiva destacó que cada vez la posición del CIO, que cada vez resulta más un líder estratégico que técnico al que se le exige la habilidad de coordinar equipos multidisciplinarios. Y también manejar conflictos, algo que tiene un lado positivo pues llevan a los participantes a generar acuerdos.

¿De qué van estos libros sobre liderazgo?

The Leader’s Brain

Michael Platt, quien es neurocientífico, afirma que un mejor conocimiento del cerebro, combinado con wearables y AI, puede transformar la manera en que pensamos, ejercemos el liderazgo, la formación de equipos, la toma de decisiones y la innovación.

De acuerdo con Platt, quienes cuentan con fuertes conexiones sociales llevan una vida más larga y saludable, ganan más dinero y demuestran ser mejores líderes.

El liderazgo requiere habilidades que para algunos afortunados son innatas, y les ayudan a construir relaciones, a negociar y persuadir a los otros, así como a tener pensamiento ágil y estratégico. Pero quienes no traen ese kit de nacimiento, pueden desarrollarlo.

A lo largo del texto, el autor pone ejemplos de compañías como Apple que fue capaz de construir conexiones emocionales y sociales con sus clientes para posicionarse de una manera dominante en su sector.

Platt ofrece una guía para ayudar al lector a optimizar sus características de liderazgo y hacer que sus equipos trabajen de manera sincrónica, entregar mensajes puntuales para mejorar, así como para motivarlos para que sean más creativos e innovadores.

Platt Michael, The Leader’s Brain Enhance Your Leadership, Build Stronger Teams, Make Better Decisions, and Inspire Greater Innovation with Neuroscience, Wharton School Press, Philadelphia, 2020.

El juego infinito

Simon Sinek analiza las razonas por las que algunas compañías sobreviven mientras otras se quedan en el camino.

Para Sinek, la diferencia entre un juego infinito y uno que tiene fin es la mentalidad que tiene su líder. Quien tiene un pensamiento infinito promueve grandes avances en ciencia y medicina, que no se consiguen de un día para otro. Busca sumar el esfuerzo y la colaboración de diferentes equipos durante mucho tiempo para alcanzar un objetivo común. No persigue resultados a corto plazo.

El autor explica que cuando se practica cualquier deporte, como el fútbol o el basquetbol, se juega un Juego Finito. En él hay muchas reglas que deben cumplirse, un número determinado de jugadores y se tiene un objetivo. El equipo que anote más tantos será el ganador al final del partido.

Los negocios no son un juego finito. No hay reglas exactas, más allá de las leyes de cada país. Tampoco hay un número de jugadores específico. Puede pensarse que el objetivo de los negocios es ganar dinero, pero lo cierto es que cada líder establece sus propios objetivos. Por ello, en el juego infinito de los negocios es imposible ganar. Es una carrera que nunca termina.

Sinek Simon, El juego infinito, Ediciones Urano México, 2021.

Las cinco disfunciones de un equipo

Patrick Lencioni describe cada una de ellas y hace sugerencias de trabajo en equipo para superarlas y volver esa debilidad en algo positivo.

Estas disfunciones son: La falta de confianza que evita que los miembros se muestren vulnerables ante el equipo; miedo al conflicto, cuando no hay disponibilidad para confrontar una idea con la que no se está de acuerdo; falta de compromiso, donde no se valora al otro cuando la mayoría de las personas desean profundamente que sus ideas sean escuchadas y evaluadas, aunque al final no sea ejecutadas; evasión de responsabilidades o rendición de cuentas, aquí no hay confianza para que los integrantes del equipo exijan que se cumpla lo que se había acordado; no se pone atención a los resultados, olvidando que cuando el equipo pierde, todos pierden.

El autor considera que es indispensable el eliminar todas estas disfunciones para optimizar los recursos del equipo, ya que la presencia de una de ellas, puede destruir los beneficios de la ausencia de las otras.

Lencioni Patrick, Las cinco disfunciones de un equipo, Empresa Activa México, 2019.

Al final, las recomendaciones que hacen los IT Masters pueden ser retomadas y procesadas de la manera que cada escucha considere más conveniente. En el caso de los libros, pueden representar un disfrute y un aprendizaje al mismo tiempo.