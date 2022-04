Ucrania lanza el “Museo de la guerra” con NFT para recaudar fondos en criptomonedas

Ucrania lanzó una colección de NFT que subastará la próxima semana con pagos en criptomonedas (bitcoin y ethereum) para recaudar fondos para el Ministerio de Transformación Digital de ese país.

While Russia uses tanks to destroy Ukraine, we rely on revolutionary blockchain tech. @Meta_History_UA NFT-Museum is launched. The place to keep the memory of war. And the place to celebrate the Ukrainian identity and freedom. Check here: https://t.co/IrNV0w54tg

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 25, 2022